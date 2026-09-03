Javier Tebas señala a Rodri como merecedor del Balón de Oro

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Javier Tebas señala a Rodri como merecedor del Balón de Oro

El presidente de La Liga española, Javier Tebas, ha destacado que el centrocampista del Manchester City, Rodri, merece ganar el Balón de Oro 2026. En su opinión, la brillante actuación del jugador en la Copa del Mundo lo convierte en el claro favorito para este prestigioso galardón. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, la competencia entre las mayores estrellas del fútbol mundial en la temporada 2026 es más intensa que nunca. Si en 2024 la lucha se centró principalmente en Rodri y Vinícius Júnior, esta vez el grupo de aspirantes es más amplio.

Heroísmo en la Copa del Mundo

El máximo dirigente de La Liga confía en que, a pesar de que las lesiones limitaron la participación de Rodri con su club esta temporada, sus actuaciones sólidas en el Mundial han compensado todo. Fue el principal artífice de la victoria de la selección española en la Copa del Mundo.

Por su despliegue en el campo y su capacidad para controlar el ritmo de juego, Rodri fue galardonado con el Balón de Oro del torneo. Tebas no dudó en llamarlo el «Messi» del fútbol español, una opinión respaldada también por el seleccionador nacional Luis de la Fuente.

Fuerte competencia y principales candidatos

Sin embargo, la lucha de este año no será fácil para Rodri. Uno de sus principales rivales es su compañero de club, Lamine Yamal. Asimismo, Harry Kane, quien ha marcado una gran cantidad de goles con el Bayern Múnich y conquistado la liga alemana, también figura entre los candidatos principales.

Según los expertos, el proceso de votación al final de la temporada dará lugar a intensos debates para determinar al mejor jugador del mundo. No obstante, la postura de Javier Tebas es firme y está convencido de que el centrocampista español es absolutamente merecedor de este premio.

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Jahongir Tursunov
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