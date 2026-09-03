Respuesta lista ante la amenaza de « cerrar el cielo »: reacciones a las declaraciones de Zelensky

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Respuesta lista ante la amenaza de « cerrar el cielo »: reacciones a las declaraciones de Zelensky

Ante las declaraciones de la parte ucraniana sobre el « cierre » del espacio aéreo ruso y la interrupción del tráfico aéreo civil, los servicios de aviación rusos han sido puestos en estado de alerta reforzada frente a posibles amenazas. El jefe del Ministerio de Transporte de Rusia, Nikitin, declaró que se están teniendo en cuenta todos los riesgos expresados por Kiev y que los requisitos de seguridad para los aeropuertos y los vuelos del país se están mejorando sistemáticamente.

«Tenemos una respuesta clara para cada amenaza»: declaración oficial del ministro

Según la agencia «Interfax», el jefe del departamento de transporte destacó que las medidas de seguridad se actualizan periódicamente:

  • «Por supuesto, nos estamos preparando para esto y estamos teniendo en cuenta todas las amenazas;

  • Estamos fortaleciendo constantemente los requisitos de seguridad de los vuelos y la protección de los aeropuertos. Tenemos medidas de respuesta claras contra todo esto;

  • Actuaremos de manera apropiada ante cualquier amenaza proferida por terroristas», señaló Nikitin.

Cooperación con el Ministerio de Defensa y la Rosgvardia

Para garantizar el funcionamiento estable del sistema de transporte, se ha establecido un mecanismo de coordinación especial con las fuerzas de seguridad:

  • Comunicación interdepartamental: El Ministerio de Transporte trabaja en estrecha colaboración con el Ministerio de Defensa de Rusia y la Rosgvardia;

  • Estabilidad del tráfico: Según los funcionarios, las medidas adoptadas tienen como objetivo prevenir interrupciones graves o paradas prolongadas en las actividades de la aviación civil y los horarios de transporte de pasajeros;

  • Control del espacio aéreo: Se está reforzando la integración de los medios de defensa aérea y guerra electrónica alrededor de los aeropuertos.

Recientemente, debido a los ataques de drones, a menudo se implementa el régimen temporal «Kovyor» en los aeropuertos de las grandes ciudades rusas, lo que provoca retrasos en los vuelos. La retórica de Kiev sobre detener por completo el tráfico aéreo ruso ha convertido la seguridad del transporte en uno de los puntos más críticos de la confrontación entre ambos países.

¿Cree usted que los sistemas de transporte y defensa rusos pueden proteger plenamente la aviación civil mediante medidas de seguridad reforzadas, o la presión de Kiev provocará una crisis grave en el sistema aéreo? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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