MapQuest alcanza el primer puesto en el ranking de la App Store en Estados Unidos

La aplicación MapQuest, veterana del mercado de mapas digitales, ha alcanzado el primer puesto absoluto entre todas las aplicaciones y juegos en la App Store de Estados Unidos. Este éxito inesperado se produjo después de que la empresa se negara a cumplir una orden de la administración presidencial estadounidense de cambiar el nombre del lago Ontario. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, a finales de agosto de este año, las autoridades estadounidenses emitieron un decreto exigiendo al servicio de nomenclatura geográfica del país que renombrara el lago Ontario como "Lake America" como parte de su política comercial. Tras esta decisión, gigantes tecnológicos como Google Maps y Apple Maps aceptaron el cambio y actualizaron los nombres en sus mapas.

Posición de principios y apoyo de los usuarios

Sin embargo, MapQuest eligió un camino diferente. La empresa anunció a través de su cuenta oficial en la red social X que mantendría el nombre histórico del lago y no lo cambiaría. Los usuarios acogieron con satisfacción esta firme postura y comenzaron a apoyar masivamente a la aplicación.

Como resultado, la aplicación, que ocupaba el octavo lugar en el ranking de la App Store de EE. UU. el lunes, subió a la cima —el primer puesto— el martes. Según datos de la empresa de análisis Sensor Tower, la aplicación ha sido descargada aproximadamente 632 000 veces en Estados Unidos desde que se anunció el decreto.

Cambios drásticos en las actividades de la empresa

Según los datos proporcionados por MapQuest, el número de instalaciones de la aplicación en Estados Unidos y Canadá ha superado los 1,5 millones. Los nuevos usuarios no solo descargan la aplicación, sino que participan activamente en su desarrollo.

El director general de MapQuest, Doug Berger, declaró en una entrevista con TechCrunch que el equipo trabaja incansablemente en los informes de errores y sugerencias de nuevas funciones enviados por los usuarios. Según él, más de la mitad de las descargas registradas desde principios de año, concretamente el 56 %, ocurrieron en este corto periodo, del 27 de agosto al 1 de septiembre.