MapQuest alcanza el primer puesto en el ranking de la App Store en Estados Unidos

·2·Tecnología
MapQuest alcanza el primer puesto en el ranking de la App Store en Estados Unidos

La aplicación MapQuest, veterana del mercado de mapas digitales, ha alcanzado el primer puesto absoluto entre todas las aplicaciones y juegos en la App Store de Estados Unidos. Este éxito inesperado se produjo después de que la empresa se negara a cumplir una orden de la administración presidencial estadounidense de cambiar el nombre del lago Ontario. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, a finales de agosto de este año, las autoridades estadounidenses emitieron un decreto exigiendo al servicio de nomenclatura geográfica del país que renombrara el lago Ontario como "Lake America" como parte de su política comercial. Tras esta decisión, gigantes tecnológicos como Google Maps y Apple Maps aceptaron el cambio y actualizaron los nombres en sus mapas.

Posición de principios y apoyo de los usuarios

Sin embargo, MapQuest eligió un camino diferente. La empresa anunció a través de su cuenta oficial en la red social X que mantendría el nombre histórico del lago y no lo cambiaría. Los usuarios acogieron con satisfacción esta firme postura y comenzaron a apoyar masivamente a la aplicación.

Como resultado, la aplicación, que ocupaba el octavo lugar en el ranking de la App Store de EE. UU. el lunes, subió a la cima —el primer puesto— el martes. Según datos de la empresa de análisis Sensor Tower, la aplicación ha sido descargada aproximadamente 632 000 veces en Estados Unidos desde que se anunció el decreto.

Cambios drásticos en las actividades de la empresa

Según los datos proporcionados por MapQuest, el número de instalaciones de la aplicación en Estados Unidos y Canadá ha superado los 1,5 millones. Los nuevos usuarios no solo descargan la aplicación, sino que participan activamente en su desarrollo.

El director general de MapQuest, Doug Berger, declaró en una entrevista con TechCrunch que el equipo trabaja incansablemente en los informes de errores y sugerencias de nuevas funciones enviados por los usuarios. Según él, más de la mitad de las descargas registradas desde principios de año, concretamente el 56 %, ocurrieron en este corto periodo, del 27 de agosto al 1 de septiembre.

MapQuestApp StoreTecnologíaEstados UnidosAplicaciones
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La NASA podría desactivar parcialmente la sonda New Horizons por falta de fondosLa NASA podría desactivar parcialmente la sonda New Horizons por falta de fondosHoy, 01:28El flagship Oppo Find X10 Pro Max presentado con tres cámaras de 200 MPEl flagship Oppo Find X10 Pro Max presentado con tres cámaras de 200 MPHoy, 00:21Podría lanzarse la primera misión espacial de bajo costo al sistema Alpha CentauriPodría lanzarse la primera misión espacial de bajo costo al sistema Alpha CentauriAyer, 23:57Presentación del smartwatch Huawei Watch D3: medición de presión y larga autonomíaPresentación del smartwatch Huawei Watch D3: medición de presión y larga autonomíaAyer, 21:51Acer presenta el portátil ultraligero Swift Blade 14Acer presenta el portátil ultraligero Swift Blade 14Ayer, 21:25El Xiaomi 17 Max ocupa el primer lugar en el ranking de usuarios de AnTuTuEl Xiaomi 17 Max ocupa el primer lugar en el ranking de usuarios de AnTuTuAyer, 19:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas