Copa de Alemania: El doblete de Harry Kane lleva al Bayern a la siguiente ronda

·24·Deportes
Copa de Alemania: El doblete de Harry Kane lleva al Bayern a la siguiente ronda

En el marco de la primera ronda de la Copa de Alemania, el Bayern de Múnich visitó al Osnabrück, equipo de una categoría inferior. Aunque el partido comenzó de forma inesperada con un gol rápido de los locales en el minuto 5, los muniqueses demostraron su clase y, tras una remontada, sellaron una victoria contundente por 4-1, clasificándose para la siguiente fase.

Sensación efímera y presión muniquesa: La secuencia de los goles

El encuentro arrancó con un ataque sorpresa de los locales y el entusiasmo de la grada. Sin embargo, el Bayern tomó pronto el control total del juego:

  • Minuto 5: Meissner marcó para los locales, obligando al Bayern a remontar (1-0);

  • Minuto 18: Harry Kane aprovechó una oportunidad en el área para restablecer la igualdad (1-1);

  • Minuto 24: El joven centrocampista Tom Bischof puso por delante al gigante muniqués con un gran disparo (1-2);

  • Minuto 73: Tras el descanso, los visitantes aumentaron la presión y Michael Olise amplió la ventaja (1-3);

  • Minuto 86: Harry Kane transformó un penalti con sangre fría, logrando su doblete (1-4).

Plantilla competitiva y caras nuevas: La ficha del partido

El cuerpo técnico del Bayern prefirió no correr riesgos ante el rival de menor categoría y alineó a varias estrellas. En el centro de la defensa, el dúo Jonathan Tah y Kim Min-jae actuó con seguridad, mientras que en ataque, Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane presionaron constantemente a la defensa local.

Copa de Alemania. 1ª ronda

  • Osnabrück — Bayern 1:4

  • Goles: Meissner (5) — Kane (18, 86 pen.), Bischof (24), Olise (73).

  • Alineación del Bayern: Urbig, Stanišić, Tah, Kim Min-jae, Brown (Davies, 62), Kimmich, Bischof (Pavlović, 80), Olise, Saibari (Carl, 62), Luis Díaz, Kane (Laimer, 87).

Tras frenar el ímpetu inicial del club de división inferior, el Bayern logró una victoria clásica, demostrando una vez más que es un serio candidato a todos los títulos.

¿Crees que esta temporada, con la plantilla renovada, el Bayern podrá romper su mala racha en la copa nacional y ganarla? ¿Cuánto durará la racha goleadora de Harry Kane? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Javier Tebas señala a Rodri como merecedor del Balón de OroJavier Tebas señala a Rodri como merecedor del Balón de OroHoy, 01:18Tensión en el octágono: Song Yadong evalúa las acciones de Usman NurmagomedovTensión en el octágono: Song Yadong evalúa las acciones de Usman NurmagomedovAyer, 23:20Renunció a millones: ¿Por qué Gabriel Jesus aceptó una rebaja salarial para fichar por el FC Barcelona?Renunció a millones: ¿Por qué Gabriel Jesus aceptó una rebaja salarial para fichar por el FC Barcelona?Ayer, 23:03Un viaje de 21 años llega a su fin: números, récords y finales dramáticasUn viaje de 21 años llega a su fin: números, récords y finales dramáticasAyer, 22:55Drama en los penaltis: Jahongir O‘rozov anota para el RubinDrama en los penaltis: Jahongir O‘rozov anota para el RubinAyer, 22:51Leandro Paredes podría poner fin a su carrera en la selección argentinaLeandro Paredes podría poner fin a su carrera en la selección argentinaAyer, 22:18
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)