Copa de Alemania: El doblete de Harry Kane lleva al Bayern a la siguiente ronda

En el marco de la primera ronda de la Copa de Alemania, el Bayern de Múnich visitó al Osnabrück, equipo de una categoría inferior. Aunque el partido comenzó de forma inesperada con un gol rápido de los locales en el minuto 5, los muniqueses demostraron su clase y, tras una remontada, sellaron una victoria contundente por 4-1, clasificándose para la siguiente fase.

Sensación efímera y presión muniquesa: La secuencia de los goles

El encuentro arrancó con un ataque sorpresa de los locales y el entusiasmo de la grada. Sin embargo, el Bayern tomó pronto el control total del juego:

Minuto 5: Meissner marcó para los locales, obligando al Bayern a remontar (1-0);

Minuto 18: Harry Kane aprovechó una oportunidad en el área para restablecer la igualdad (1-1);

Minuto 24: El joven centrocampista Tom Bischof puso por delante al gigante muniqués con un gran disparo (1-2);

Minuto 73: Tras el descanso, los visitantes aumentaron la presión y Michael Olise amplió la ventaja (1-3);

Minuto 86: Harry Kane transformó un penalti con sangre fría, logrando su doblete (1-4).

Plantilla competitiva y caras nuevas: La ficha del partido

El cuerpo técnico del Bayern prefirió no correr riesgos ante el rival de menor categoría y alineó a varias estrellas. En el centro de la defensa, el dúo Jonathan Tah y Kim Min-jae actuó con seguridad, mientras que en ataque, Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane presionaron constantemente a la defensa local.

Copa de Alemania. 1ª ronda

Osnabrück — Bayern 1:4

Goles: Meissner (5) — Kane (18, 86 pen.), Bischof (24), Olise (73).

Alineación del Bayern: Urbig, Stanišić, Tah, Kim Min-jae, Brown (Davies, 62), Kimmich, Bischof (Pavlović, 80), Olise, Saibari (Carl, 62), Luis Díaz, Kane (Laimer, 87).

Tras frenar el ímpetu inicial del club de división inferior, el Bayern logró una victoria clásica, demostrando una vez más que es un serio candidato a todos los títulos.

¿Crees que esta temporada, con la plantilla renovada, el Bayern podrá romper su mala racha en la copa nacional y ganarla? ¿Cuánto durará la racha goleadora de Harry Kane? ¡Deja tu opinión en los comentarios!