La NASA podría desactivar parcialmente la sonda New Horizons por falta de fondos

La agencia espacial estadounidense, la NASA, podría verse obligada en octubre a New Horizons desactivar dos instrumentos científicos a bordo de la sonda espacial debido a la interrupción de su financiación. Esta situación, que ocurre mientras la sonda se encuentra en perfecto estado acercándose a las regiones remotas del sistema solar, está generando fuertes críticas en la comunidad científica. Según ixbt.com, el problema se debe a que no se han asignado los 2 millones de dólares necesarios durante los dos últimos ejercicios fiscales. Así lo informa Ixbt.com.

Estos fondos, necesarios para el mantenimiento de los instrumentos, son esenciales para pagar a los ingenieros y científicos que reciben, procesan y analizan los datos. Si no se restablece la financiación, se detendrá el funcionamiento de dos dispositivos cruciales para el estudio de las partículas del viento solar: el detector de partículas energéticas PEPSSI y el sensor de viento solar de baja energía SWAP instrumentos.

La importancia de las mediciones científicas

Los datos obtenidos mediante estos instrumentos son fundamentales para estudiar la influencia del Sol en el espacio profundo, mucho más allá de la órbita de Plutón. En particular, permiten medir los átomos neutros en el medio interestelar. Una vez ionizados, estos átomos son capturados por el viento solar, absorbiendo su energía e influyendo en los procesos de la zona donde el flujo se ralentiza bruscamente.

Actualmente, la sonda New Horizons se desplaza a una distancia del Sol 66 veces mayor que la de la Tierra y el doble de lejos que Plutón. En los próximos años, se espera que alcance la onda de choque donde el flujo supersónico del viento solar se frena, para luego continuar su camino hacia la heliopausa, el límite del espacio creado por el viento solar. A diferencia de las sondas Voyager, New Horizons viaja por una trayectoria distinta, proporcionando datos únicos sobre regiones inaccesibles para los dispositivos antiguos.

Consecuencias negativas de la decisión

Según los expertos, la desactivación de estos instrumentos podría causar daños irreversibles. Si los dispositivos se apagan ahora y la NASA necesita realizar observaciones en una nueva zona espacial dentro de unos años, las mediciones perdidas no podrán recuperarse. Sin embargo, la propia sonda New Horizons es capaz de operar hasta 2050 y tiene el potencial de continuar sus investigaciones hasta cruzar la heliopausa y entrar en el espacio interestelar.

El problema financiero surgió durante el proceso de distribución de fondos dentro de la NASA. Los costes principales de la misión, aproximadamente 10 millones de dólares al año, son cubiertos por la división de planetología, pero otros 2 millones de dólares debían provenir anualmente del presupuesto de geofísica. Aunque estos fondos se asignaron durante varios años, la financiación se detuvo para los ejercicios fiscales 2025 y 2026.

El equipo científico de New Horizons hizo público el problema tras no poder resolverlo internamente. No obstante, la situación aún podría cambiar. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, informó que la agencia está trabajando en este asunto. Destacó que las inversiones principales ya se realizaron en la construcción de New Horizons, por lo que la NASA debería estar interesada en obtener los máximos resultados científicos de la sonda con costes operativos relativamente bajos. Por ahora, no se ha tomado ninguna decisión oficial sobre el mantenimiento de los instrumentos.