Tailandia cancela el régimen sin visa para ciudadanos uzbekos

Un cambio importante para los uzbekos que planean viajar a Tailandia. A partir del 15 de septiembre de 2026, el régimen actual de 60 días sin visa para ciudadanos de Uzbekistán será cancelado.

A partir de esa fecha, los ciudadanos uzbekos que deseen viajar a Tailandia con fines turísticos deberán obtener una visa con antelación. Además, el actual «Visa on Arrival» (visa a la llegada) también será eliminado. Uzbekistan Airways ha anunciado oficialmente esta información para los pasajeros.

Según las normas actuales, los ciudadanos uzbekos podían permanecer en Tailandia hasta 60 días sin visa.

Sin embargo, esta posibilidad terminará el 15 de septiembre.

Régimen Hasta el 14 de septiembre Desde el 15 de septiembre Viaje turístico 60 días sin visa Se requiere visa Visa a la llegada Vigente Cancelado Obtención de visa No requerido Se obtiene con antelación

El gobierno tailandés ha decidido cancelar este régimen para 93 países y territorios que disfrutaban del régimen sin visa de 60 días . En el nuevo sistema, se establece un régimen sin visa de 30 días para algunos países y de 15 días para otros tres.

¿Hasta cuándo se puede viajar a Tailandia sin visa?

El régimen actual de 60 días sin visa para ciudadanos uzbekos es válido incluso el 14 de septiembre de 2026.

A partir del 15 de septiembre, entrarán en vigor los nuevos requisitos.

Es especialmente importante prestar atención a la fecha del viaje.

Por ejemplo, los pasajeros de un vuelo que sale de Taskent el 14 de septiembre y llega a Bangkok el 15 de septiembre estarán sujetos a los nuevos requisitos de visa.

Uzbekistan Airways ha pedido prestar especial atención al vuelo HY531 : el avión despega de Taskent el 14 de septiembre, pero llega a Bangkok el 15 de septiembre. Por lo tanto, deben cumplir con los requisitos de visa según el nuevo régimen.

¿Dónde se puede obtener la visa?

Los ciudadanos uzbekos que planean un viaje turístico a Tailandia deben obtener la visa con antelación .

Es posible presentar la solicitud a través del sistema oficial de visa electrónica de Tailandia.

Por lo tanto, quienes compren boletos a Tailandia después del 15 de septiembre deben verificar los requisitos de visa y preparar los documentos con antelación.

¿Por qué Tailandia cambió las reglas?

El gobierno tailandés tuvo en cuenta varios factores al revisar el régimen sin visa.

Incluyendo:

seguridad nacional;

turismo e intereses económicos;

reciprocidad entre estados;

coherencia de los diversos beneficios sin visa;

posibilidades de uso del sistema de visa electrónica.

Esta decisión fue aprobada por el Consejo de Ministros de Tailandia el 19 de mayo de 2026. Posteriormente, los documentos pertinentes se publicaron oficialmente y se estableció que los cambios entrarían en vigor el 15 de septiembre.

Conclusión principal para los uzbekos que viajan a Tailandia

Hasta el 14 de septiembre: hasta 60 días sin visa.

Desde el 15 de septiembre: se debe obtener la visa con antelación para viajes turísticos.

Además, el Visa on Arrival también se cancela. Por ello, si los uzbekos que planean un viaje a Tailandia compran boletos sin tener en cuenta las nuevas reglas, podrían enfrentar problemas en el aeropuerto.

Es decir, la posibilidad de viajar a Tailandia no se cierra, solo se introduce el requisito de obtener una visa antes del viaje para los ciudadanos uzbekos.