Presentación del smartwatch Huawei Watch D3: medición de presión y larga autonomía

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Presentación del smartwatch Huawei Watch D3: medición de presión y larga autonomía

La tercera generación del smartwatch Huawei Watch D3, conocido por su función de monitoreo de presión arterial de grado médico, ha sido presentada oficialmente. Según Ixbt.com, el nuevo dispositivo cuenta con un cuerpo más compacto y una pantalla más grande, ofreciendo a los usuarios capacidades avanzadas para el seguimiento de su salud. Así lo informa Ixbt.com .

El enfoque principal es el sistema de medición de presión arterial. El modelo anterior, Watch D2, ya contaba con monitoreo ambulatorio de presión arterial (ABPM) de 24 horas con certificación médica, y el nuevo Watch D3 desarrolla aún más este concepto esencial, facilitando el control de la salud en la vida diaria.

Cambios en pantalla y diseño

Se han realizado mejoras significativas en apariencia y ergonomía. La diagonal de la pantalla AMOLED del dispositivo aumentó de 1,82 a 1,92 pulgadas. A pesar de esto, las dimensiones del cuerpo se redujeron: mide 46,5 × 38,8 × 11,4 mm (en comparación, el modelo Watch D2 tenía 48 × 38 × 13,3 mm).

Al mismo tiempo, el peso del reloj se mantuvo sin cambios en 40 gramos. La resolución de la pantalla sigue siendo de 409 × 480 píxeles, pero debido al aumento de la diagonal, la densidad de píxeles varió ligeramente de 347 a 328 ppp.

Capacidades técnicas y política de precios

El dispositivo está equipado con una batería de 540 mAh, que permite hasta seis días de uso continuo con una sola carga. En cuanto a conectividad e interfaces, se han integrado Bluetooth 6.0 y un módulo NFC compatible con pagos sin contacto a través de Curve Pay.

En cuanto al software, el nuevo gadget es compatible con smartphones que ejecutan Android 8, iOS 13 y versiones superiores. Actualmente, el Huawei Watch D3 está disponible para pedidos en el mercado europeo a un precio de 450 euros.

Con motivo del lanzamiento, se ofrecen promociones especiales:

  • Hasta el 30 de septiembre, se aplica un descuento de 20 euros mediante un código promocional especial.
  • Los propietarios de modelos Watch D anteriores pueden ahorrar 100 euros adicionales al actualizar al nuevo modelo.
  • Los primeros compradores recibirán auriculares FreeBuds SE4 o una báscula Scale 3 como bono gratuito.

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Abror Shuhratov
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