El flagship Oppo Find X10 Pro Max presentado con tres cámaras de 200 MP

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El flagship Oppo Find X10 Pro Max presentado con tres cámaras de 200 MP

El mercado de los smartphones se prepara para una nueva presentación de un flagship importante. Según ixbt.com, se han publicado los primeros renders del Oppo Find X10 Pro Max, cuyo lanzamiento se espera pronto, despertando un gran interés entre los entusiastas de la telefonía móvil. Este dispositivo pretende dar un paso importante en la industria móvil gracias a sus especificaciones técnicas avanzadas y a un concepto de diseño totalmente nuevo. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Uno de los aspectos más llamativos del nuevo smartphone es el módulo de cámara en su panel trasero. El fabricante ha colocado un gran bloque horizontal en la parte posterior del dispositivo, que contiene un módulo cuadrado con tres objetivos principales. Un objetivo adicional se encuentra posicionado de forma independiente.

Capacidades de cámara avanzadas y nuevo sensor

Se espera que el Oppo Find X10 Pro Max establezca nuevos estándares en capacidades fotográficas. Según la información, la cámara principal, el módulo ultra gran angular y el teleobjetivo periscópico estarán equipados con sensores de alta resolución de 200 MP cada uno. Además, se instalará una cámara Danxia adicional.

Asimismo, el dispositivo será el primer smartphone de la industria en utilizar el sensor Samsung ISOCELL HPC. Este sensor innovador emplea la tecnología DeepPix para optimizar la captura de luz directamente a nivel de píxel. Esto permite obtener imágenes de alta calidad en cualquier condición.

Diseño y tecnologías de pantalla

También se han realizado cambios significativos en el aspecto exterior. Una versión especial en color blanco, desarrollada en colaboración con la famosa empresa Hasselblad, aporta un encanto único al diseño del dispositivo. Al mismo tiempo, se informó que el Oppo Find X10 estaría equipado con una pantalla OLED de nueva generación.

Este panel de pantalla, denominado Tianma Tiangong Screen 2.0, ha sido presentado en China, y el fabricante ha prestado especial atención a la reducción de la intensidad de la luz azul, el mantenimiento de la calidad de imagen en condiciones de poca luz y la precisión del color. La nueva pantalla también destaca por sus bordes extremadamente finos en los cuatro lados, casi invisibles.

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Abror Shuhratov
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