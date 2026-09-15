El diseño y las principales novedades del Xiaomi 18 Pro han sido anunciados oficialmente

Xiaomi ha anunciado oficialmente su próximo dispositivo insignia, el smartphone Xiaomi 18 Pro, y ha revelado los primeros detalles sobre esta nueva generación. Esta presentación está generando gran interés en el mundo tecnológico, ya que se espera que esta serie sea una de las mayores actualizaciones en la historia de la compañía. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, el Xiaomi 18 Pro mantendrá su concepto de diseño familiar y popular, incluyendo la gran pantalla secundaria situada en el panel trasero. Esta solución permite a los usuarios controlar más fácilmente las tomas de alta calidad utilizando la cámara principal.

Sutiles cambios en el diseño

Según el conocido insider Digital Chat Station, el fabricante mantendrá el aspecto familiar con una triple cámara principal equipada con ópticas Leica. Sin embargo, en comparación con el modelo anterior, los ingenieros han realizado una serie de cambios notables en los elementos del chasis y la pantalla.

En particular, el marco que rodea la pantalla secundaria en la parte posterior del smartphone se ha reducido ligeramente. Esto aporta una calidad de construcción y ensamblaje más moderna, ampliando visualmente el área de uso.

Nuevos elementos de control

Los cambios en la parte frontal del smartphone tampoco han pasado desapercibidos. En particular, el recorte para la cámara frontal integrada en la pantalla se ha reducido y rediseñado ligeramente, lo que permite un uso más eficiente del espacio de visualización.

Otra novedad importante es la supuesta aparición de un botón físico adicional en el chasis. Aunque la función exacta y las tareas de este botón se mantienen en secreto por ahora, se espera que haga que el control del dispositivo sea más cómodo.

Xiaomi ha anunciado que revelará muchos más detalles sobre su nuevo buque insignia a lo largo de esta semana. Esta presentación y sus capacidades técnicas son el centro de atención de los entusiastas de los gadgets en todo el mundo.