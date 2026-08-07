OpenAI trabaja en un nuevo gadget basado en inteligencia artificial

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OpenAI trabaja en un nuevo gadget basado en inteligencia artificial

OpenAI, una de las empresas líderes en el campo de la inteligencia artificial, trabaja activamente en la creación de su primer dispositivo de hardware. Según Bloomberg, se espera que el precio estimado de este misterioso altavoz inteligente, que incorporará las capacidades de ChatGPT, oscile entre 300 y 400 dólares estadounidenses. El dispositivo está diseñado para integrar aún más profundamente la inteligencia artificial en la vida cotidiana de los usuarios. TechCrunch.com informa de ello.

El diseño distintivo y el precio del gadget

Según las fuentes, el nuevo dispositivo tendrá forma de «rosquilla», lo que permitirá a los usuarios trasladarlo fácilmente a cualquier lugar de la casa, ya sea una mesita de noche o la encimera de la cocina. Se espera que el gadget, fabricado con metal de alta calidad, tenga un aspecto «premium» distintivo. El hecho de que el dispositivo también pueda contar con piezas móviles ha llamado la atención de los especialistas.

En cuanto a su política de precios, su coste de entre 300 y 400 dólares lo hará más caro que los altavoces inteligentes convencionales. Como referencia, los dispositivos similares de Amazon diseñados para el hogar se venden por entre 40 y 240 dólares. Por ello, todavía está por ver cómo recibirá el mercado el nuevo producto y si será competitivo.

La colaboración con diseñadores famosos y las perspectivas del mercado

El proyecto para crear este dispositivo se está llevando a cabo en colaboración con el estudio LoveFrom, fundado por el antiguo director de diseño de Apple, Jony Ive, uno de los diseñadores más famosos. Según Bloomberg, está previsto que este innovador dispositivo salga a la venta en 2027. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, el mercado de los altavoces inteligentes no siempre ha sido muy rentable, y a los nuevos participantes podría resultarles difícil entrar en este segmento.

Los intentos de OpenAI por entrar en el mercado del hardware están acompañados de ciertas dificultades y controversias. En particular, Apple, considerada actualmente líder del mercado de dispositivos, ha presentado una demanda contra el laboratorio de inteligencia artificial, al que acusa de robar secretos comerciales. Por su parte, OpenAI rechaza las acusaciones y afirma que no ha cometido ninguna infracción.

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Abror Shuhratov
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