OpenAI bloqueó por error el acceso de investigadores de ciberseguridad

OpenAI, considerada una empresa líder en inteligencia artificial, revocó inesperadamente el acceso de investigadores de seguridad a una plataforma especial. El incidente generó interés y confusión entre los especialistas, ya que el programa desempeña un papel importante en la ciberseguridad y la corrección de vulnerabilidades. Sobre este caso, Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch y la información publicada en redes sociales, varios investigadores encontraron un error el miércoles al abrir una página especial de la plataforma ChatGPT. Las notificaciones indicaban que no era posible verificar su identidad o que sus cuentas no estaban disponibles temporalmente.

Qué es el programa Trusted Access for Cyber

Según se ha sabido, se trata de un programa especial de acceso restringido llamado TAC (Trusted Access for Cyber). En el marco de esta iniciativa, OpenAI permite a expertos evaluados utilizar sus modelos de inteligencia artificial más avanzados, mientras relaja algunas restricciones de seguridad que afectan a los usuarios comunes.

El objetivo principal del programa es ayudar a defensores de la ciberseguridad de confianza a detectar y corregir vulnerabilidades con mayor rapidez mediante herramientas avanzadas. También sirve para impedir que los ciberdelincuentes accedan a los modelos más avanzados. Anthropic ofrece un programa similar bajo el nombre de CVP.

Proceso de verificación y respuesta de la empresa

Para obtener acceso al programa TAC, los especialistas deben presentar documentos que confirmen su identidad y someterse a una rigurosa revisión por parte de OpenAI. Aún no se sabe cuántos investigadores se vieron afectados por estas restricciones, pero TechCrunch logró hablar con al menos cinco especialistas.

Según uno de los investigadores afectados, la empresa les comunicó en una carta que el acceso al último nivel aprobado, denominado Daybreak Blue, había sido suspendido debido a un fallo técnico. Representantes de OpenAI confirmaron que se trataba de un error técnico que afectó a un número limitado de usuarios.

En los foros oficiales de soporte, empleados de la empresa también se disculparon por la situación y pidieron a los usuarios que presentaran una nueva solicitud y volvieran a pasar por el proceso de verificación. Los especialistas esperan que el problema se resuelva por completo pronto.