OpenAI bloqueó por error el acceso de investigadores de ciberseguridad

·0·Tecnología
OpenAI bloqueó por error el acceso de investigadores de ciberseguridad

OpenAI, considerada una empresa líder en inteligencia artificial, revocó inesperadamente el acceso de investigadores de seguridad a una plataforma especial. El incidente generó interés y confusión entre los especialistas, ya que el programa desempeña un papel importante en la ciberseguridad y la corrección de vulnerabilidades. Sobre este caso, Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch y la información publicada en redes sociales, varios investigadores encontraron un error el miércoles al abrir una página especial de la plataforma ChatGPT. Las notificaciones indicaban que no era posible verificar su identidad o que sus cuentas no estaban disponibles temporalmente.

Qué es el programa Trusted Access for Cyber

Según se ha sabido, se trata de un programa especial de acceso restringido llamado TAC (Trusted Access for Cyber). En el marco de esta iniciativa, OpenAI permite a expertos evaluados utilizar sus modelos de inteligencia artificial más avanzados, mientras relaja algunas restricciones de seguridad que afectan a los usuarios comunes.

El objetivo principal del programa es ayudar a defensores de la ciberseguridad de confianza a detectar y corregir vulnerabilidades con mayor rapidez mediante herramientas avanzadas. También sirve para impedir que los ciberdelincuentes accedan a los modelos más avanzados. Anthropic ofrece un programa similar bajo el nombre de CVP.

Proceso de verificación y respuesta de la empresa

Para obtener acceso al programa TAC, los especialistas deben presentar documentos que confirmen su identidad y someterse a una rigurosa revisión por parte de OpenAI. Aún no se sabe cuántos investigadores se vieron afectados por estas restricciones, pero TechCrunch logró hablar con al menos cinco especialistas.

Según uno de los investigadores afectados, la empresa les comunicó en una carta que el acceso al último nivel aprobado, denominado Daybreak Blue, había sido suspendido debido a un fallo técnico. Representantes de OpenAI confirmaron que se trataba de un error técnico que afectó a un número limitado de usuarios.

En los foros oficiales de soporte, empleados de la empresa también se disculparon por la situación y pidieron a los usuarios que presentaran una nueva solicitud y volvieran a pasar por el proceso de verificación. Los especialistas esperan que el problema se resuelva por completo pronto.

OpenAIChatGPTCiberseguridadInteligencia ArtificialTechCrunch
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Crean en Australia una batería « eterna » a base de almidónCrean en Australia una batería « eterna » a base de almidónAyer, 23:24La energía nuclear espacial de EE. UU. se enfrenta a una escasez de combustibleLa energía nuclear espacial de EE. UU. se enfrenta a una escasez de combustibleAyer, 22:56Xiaomi lanza un nuevo sistema de planchado capaz de atravesar ocho capas de sedaXiaomi lanza un nuevo sistema de planchado capaz de atravesar ocho capas de sedaAyer, 22:22El 28 de agosto se podrá observar un eclipse lunar parcial con una Luna rojaEl 28 de agosto se podrá observar un eclipse lunar parcial con una Luna rojaAyer, 21:22Presentado el Dell 15 D15261: prestaciones del nuevo portátil de 700 dólaresPresentado el Dell 15 D15261: prestaciones del nuevo portátil de 700 dólaresAyer, 19:55Google presentará en septiembre nuevos portátiles Android de un tipo inéditoGoogle presentará en septiembre nuevos portátiles Android de un tipo inéditoAyer, 17:59
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
Competencia sin precedentes en el mercado de smartphones: 5 flagships se lanzarán en septiembre de 2026
Competencia sin precedentes en el mercado de smartphones: 5 flagships se lanzarán en septiembre de 2026