OpenAI adquiere la startup NextSlide especializada en crear presentaciones

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OpenAI adquiere la startup NextSlide especializada en crear presentaciones

El gigante de la inteligencia artificial OpenAI ha incorporado a su equipo la startup NextSlide, especializada en crear presentaciones y comunicaciones visuales. Tras la adquisición, el equipo de la startup comenzará a trabajar directamente en el proyecto ChatGPT. Según informa Techcrunch.com, la noticia .

Según ixbt.com, el acuerdo se anunció al público algo más tarde, aunque el proceso de adquisición de la empresa se había llevado a cabo en realidad a comienzos de este año. Sin embargo, ambas partes prefirieron mantener en secreto las condiciones financieras y los detalles de la operación.

Un paso hacia una comunicación visual más accesible

En un mensaje publicado en el sitio web oficial de la empresa, el fundador de NextSlide, Ahmad Beshry, destacó las capacidades de su producto. Según explicó, la startup podía convertir consultas de texto, notas, distintos documentos o investigaciones en presentaciones atractivas, listas para usar y editables.

El objetivo principal del proyecto era hacer que la comunicación visual fuera más accesible para todos y ayudar a las personas a transmitir sus ideas con claridad. Ahmad Beshry señaló que, mediante su unión con OpenAI, continuarían con esta noble misión y crearían productos de inteligencia artificial capaces de ayudar a las personas a convertir sus ideas en trabajos con sentido.

Un equipo experimentado y planes para el futuro

Cabe destacar que el fundador de NextSlide, Ahmad Beshry, también había fundado anteriormente Caper AI, una startup que desarrollaba carritos inteligentes y sistemas de compra sin cajero. Instacart adquirió con éxito este proyecto en 2021.

La incorporación del equipo de NextSlide por parte de OpenAI contribuirá a ampliar aún más las capacidades de ChatGPT. En el futuro, se espera que los usuarios puedan utilizar la inteligencia artificial para crear de forma rápida y eficaz no solo textos y código, sino también presentaciones de nivel profesional.

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Abror Shuhratov
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