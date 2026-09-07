Gennady Borisov, un astrónomo aficionado que reside en el pueblo de Nauchny, Crimea, ha realizado otro hallazgo importante al identificar un nuevo asteroide con un diámetro de aproximadamente 100 metros. Según ixbt.com, el descubrimiento de este cuerpo celeste ha despertado gran interés en la comunidad científica, ya que este tipo de hallazgos son cruciales para estudiar el movimiento de los objetos espaciales. Así lo informa Ixbt.com comunica .

Se ha determinado que el nuevo asteroide se encuentra cerca del planeta Marte y sigue una trayectoria orbital alargada. Inicialmente se acerca al Planeta Rojo y luego se aleja hacia el cinturón principal de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter. El científico destaca que la trayectoria de este objeto celeste no representa ningún peligro para el planeta Tierra.

Las capacidades de los telescopios fabricados localmente

Gennady Borisov también es conocido por diseñar y fabricar de forma independiente los telescopios necesarios para sus investigaciones. Viviendo en el pueblo de Nauchny, en el distrito de Bakhchisaray, observa regularmente el cosmos utilizando instrumentos ópticos hechos por él mismo. Tras realizar sus primeros descubrimientos exitosos en 2013, el experto se ha convertido en autor de decenas de hallazgos importantes hasta la fecha.

A lo largo de su actividad, el astrónomo aficionado ha encontrado no solo objetos pequeños, sino también objetos de importancia científica global. En particular, en 2019 fue uno de los primeros en detectar el primer cometa interestelar de la historia. Posteriormente, este cuerpo celeste recibió el nombre de su descubridor.

Actividad y cuestiones de seguridad

En los últimos meses, el trabajo de observación del científico ha sido aún más fructífero. Solo en el corto periodo entre mayo y agosto de 2026, Borisov logró registrar nueve asteroides cercanos a la Tierra, cada uno de varias decenas de metros de tamaño. Estos resultados consistentes demuestran el trabajo de nivel profesional de este astrónomo aficionado.

Al mismo tiempo, el experto monitorea no solo objetos seguros, sino también aquellos que representan un peligro potencial. En particular, en abril de 2024, anunció el descubrimiento de un asteroide de casi 200 metros de diámetro que podría representar una amenaza para la Tierra. Tales advertencias son uno de los primeros pasos para garantizar la seguridad de nuestro planeta.

En total, Gennady Borisov cuenta hoy con más de 150 asteroides y 16 cometas en su haber. Este impresionante resultado demuestra claramente que es posible realizar grandes contribuciones a la astronomía, incluso en condiciones sencillas y de forma independiente.