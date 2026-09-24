Astrónomos confirman el descubrimiento del exoplaneta más joven de la historia

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Astrónomos confirman el descubrimiento del exoplaneta más joven de la historia

Un grupo internacional de astrónomos ha confirmado oficialmente la existencia del exoplaneta más joven en la historia de la ciencia. Situado a unos 454 años luz de la Tierra, en una región de formación estelar en la constelación de Ofiuco, este cuerpo celeste ha sido nombrado Elias 2-24b. Según Ixbt.com, este exoplaneta tiene menos de un millón de años y sigue acumulando masa al recolectar materia del disco protoplanetario que rodea a su estrella. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

La estrella Elias 2-24, junto con su joven planeta, forma un sistema que, a escala cósmica, apenas ha salido de su «infancia». Hasta ahora, los objetos de los sistemas PDS 70 y WISPIT 2 eran considerados los protoplanetas más jóvenes, con una edad de aproximadamente 5 millones de años. Este nuevo descubrimiento obliga a los científicos a replantearse los modelos existentes.

Modelos científicos e historia del descubrimiento

Como señala Lucas Cieza, profesor del Instituto de Estudios Astrofísicos de Chile, los modelos anteriores de formación planetaria ya tenían dificultades para explicar a los antiguos poseedores del récord. Elias 2-24b demuestra claramente que incluso las teorías más avanzadas carecen de procesos cruciales. La historia del descubrimiento de este objeto único es el resultado de una década de ardua investigación.

Hace diez años, el radiotelescopio ALMA detectó un estrecho vacío en el disco protoplanetario, una señal importante de que un cuerpo celeste masivo se estaba formando en su interior. Más tarde, gracias al Very Large Telescope, se identificó un objeto tenue dentro de esa brecha. La imagen decisiva se obtuvo mediante el coronógrafo del observatorio Keck en Mauna Kea; un instrumento especial bloqueó la luz de la estrella, permitiendo observar directamente el planeta.

Perspectivas de futuras investigaciones

Según las estimaciones iniciales de los astrónomos basadas en modelos de luminosidad y evolución planetaria, la masa de Elias 2-24b es entre 1,9 y 4 veces la de Júpiter. La coincidencia entre el vacío en el disco y el anillo de polvo brillante respalda la hipótesis de la formación rápida de gigantes gaseosos mediante acreción alrededor de un núcleo sólido.

Andrea Bernardi, uno de los autores del estudio, destacó que tales descubrimientos serán más fáciles en el futuro. Según él, Elias 2-24b se encuentra en el límite de las capacidades de los telescopios actuales, pero nuevos telescopios espaciales como el Nancy Grace Roman facilitarán significativamente el proceso de descubrimiento. Los expertos concluyen que el hallazgo de este exoplaneta tan joven marca un punto de inflexión en la evaluación del tiempo de formación planetaria y los procesos en discos jóvenes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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