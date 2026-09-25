La Estación Espacial Internacional candidata al Premio Nobel de la Paz

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La Estación Espacial Internacional candidata al Premio Nobel de la Paz

La Estación Espacial Internacional (ISS) ha sido incluida en la lista de candidatos al Premio Nobel de la Paz 2026. El Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO) anunció la candidatura de este proyecto orbital al prestigioso galardón, destacando su papel en la unidad de la humanidad. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de Ixbt.com, el director ejecutivo interino del instituto, Henrik Urdal, presentó a los periodistas la lista actualizada de candidatos. Según esta, la Estación Espacial Internacional sustituyó a la Organización Mundial del Comercio, que figuraba en la lista anterior de primavera.

Cooperación científica y estabilidad geopolítica

Los representantes del PRIO destacaron que, durante más de un cuarto de siglo, la ISS ha demostrado en la práctica que los rivales geopolíticos pueden cooperar en trabajos pacíficos comunes, incluso cuando las relaciones en la Tierra se deterioran. Durante este tiempo, la estación ha logrado inmensos resultados científicos.

Según los expertos, mientras se espera que la estación finalice sus operaciones a principios de la década de 2030, el espacio se está convirtiendo en un lugar más concurrido, comercial e incluso potencialmente militarizado. En tales condiciones, otorgar el Premio Nobel de la Paz a la ISS demostraría claramente los logros que la humanidad puede alcanzar al trabajar unida.

Perspectivas de futuro

Los analistas del instituto añaden que este premio podría inspirar una cooperación pacífica similar en el futuro con la estación china Tiangong y otros proyectos espaciales. Este es un paso importante para preservar el espíritu de paz en la exploración espacial.

Para información, el ganador del Premio Nobel de la Paz 2026 será anunciado oficialmente el 9 de octubre de este año. La tradicional ceremonia de entrega tendrá lugar el 12 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, en Oslo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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