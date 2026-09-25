Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes

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Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes

Informes sobre la aparición de arañazos notables en el iPhone 18 Pro Max apenas cuatro días después de su compra han circulado en las redes sociales. El propietario del smartphone mostró el estado del dispositivo, utilizado durante pocos días, a través de fotos y vídeos.

Las imágenes difundidas muestran arañazos visibles en el cuerpo del nuevo smartphone. El dueño asegura haber utilizado el teléfono solo durante unos días.

Sin embargo, las condiciones exactas en las que aparecieron los arañazos aún se desconocen.

No se ha proporcionado información precisa sobre si el smartphone se utilizó sin funda, si se llevó junto con otros objetos o si sufrió algún impacto externo.

Por ahora, no hay pruebas suficientes para considerar estos informes en redes sociales como evidencia de un problema generalizado en el iPhone 18 Pro Max. Se trata, de momento, de casos aislados de algunos usuarios. Se requieren más observaciones y pruebas independientes para sacar una conclusión general sobre la resistencia a los arañazos del dispositivo.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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