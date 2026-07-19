Descubrimiento revolucionario en el espacio: se encontró el primer exoplaneta rocoso donde podría existir vida

Un equipo internacional de astrónomos ha detectado por primera vez en la historia de la exploración espacial una atmósfera en un exoplaneta rocoso situado en la «zona habitable» de su estrella. Este «super-Tierra», llamado LHS 1140b, tiene una estructura similar a la de la Tierra y se encuentra a 48 años luz del sistema solar. Hasta ahora, la Tierra era el único cuerpo celeste rocoso conocido con una envoltura gaseosa. Así lo informa Ixbt.com informa .

El planeta LHS 1140b orbita alrededor de una antigua enana roja de más de 3 mil millones de años. El modelo de evolución atmosférica desarrollado por el autor principal del estudio, Collin Cherubim, había predicho la presencia de una envoltura de helio en tales planetas. Las observaciones espectroscópicas realizadas con el telescopio óptico Magellan «Clay» confirmaron esta teoría en la práctica y revelaron la presencia de una vasta envoltura gaseosa alrededor del planeta.

Características únicas de la super-Tierra y el escudo de helio

LHS 1140b impresiona por sus dimensiones: su radio es 1,73 veces mayor que el de la Tierra y su masa es 5,6 veces superior. Estos parámetros significan que la gravedad en el planeta es casi el doble de fuerte que en la Tierra. El planeta tiene rotación sincrónica, lo que significa que siempre muestra la misma cara a su estrella, con hemisferios diurnos y nocturnos permanentes. Un año en este planeta dura solo 24,7 días.

Los científicos descubrieron que las capas superiores de la atmósfera del planeta carecen de hidrógeno y están compuestas principalmente de helio. Bajo la influencia de una radiación intensa, el hidrógeno ligero escapó al espacio, pero la capa de helio se conservó. Este «escudo de helio» crea las condiciones necesarias para la acumulación de elementos más pesados — carbono, nitrógeno y oxígeno — en las capas inferiores del planeta. Según Ixbt.com, la temperatura en el planeta es de unos -47 grados, lo que favorece la condensación del vapor de agua y la retención de la atmósfera.

Potencial para la vida y futuras investigaciones

El aspecto más interesante es que LHS 1140b podría contener entre el 9 % y el 19 % de su masa en forma de agua. Por ahora, los científicos no pueden decir con certeza si la superficie del planeta es rocosa o si está completamente cubierta por un océano. Sin embargo, la probabilidad de que el vapor de agua y el oxígeno, esenciales para la vida, se acumulen en las capas inferiores de la atmósfera se considera muy alta.

Este descubrimiento también confirma la teoría de la «línea de costa cósmica». Según esta teoría, la capacidad de un planeta para conservar su atmósfera depende de la cantidad de radiación que recibe de su estrella. Por ejemplo, el planeta LHS 1140c, situado en el mismo sistema, perdió completamente su atmósfera porque está demasiado cerca de su estrella y recibe 5 veces más radiación.

La combinación de los nuevos datos con los archivos de los telescopios espaciales James Webb y Hubble abre una nueva era en el estudio de otros mundos donde podría existir vida. El sistema LHS 1140b se ha convertido ahora en uno de los objetos principales para la búsqueda de señales de vida fuera del sistema solar.