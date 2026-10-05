Escudo antidrones: un método inesperado para proteger la infraestructura petrolera (video)

·27·Tecnología
Escudo antidrones: un método inesperado para proteger la infraestructura petrolera (video)

En Rusia, se ha puesto en marcha la producción de aeróstatos (globos cautivos) especiales para proteger las refinerías de petróleo de importancia estratégica y la infraestructura energética contra ataques de drones.

Dado que los sistemas de defensa antiaérea no siempre son eficaces contra drones pequeños que vuelan a baja altitud y que el uso de misiles costosos no es económicamente viable, los ingenieros decidieron revivir el sistema de «globos de barrera» utilizado en la Segunda Guerra Mundial, basándose en tecnologías modernas.

¿Cómo funciona el sistema de defensa por aeróstatos?

Este escudo protector se basa en una mecánica física simple que crea un obstáculo serio para los drones kamikaze que se desplazan a baja altitud:

  • Cables de acero y redes robustas: Los enormes aeróstatos elevados al cielo se conectan entre sí mediante cables metálicos sólidos, cables de acero y redes resistentes;

  • Obstáculo invisible: Los drones que se acercan rápidamente a la zona de la planta a baja altitud chocan contra estos cables o redes, explotando en el aire antes de llegar al objetivo o cayendo al suelo tras sufrir daños;

  • Capacidad de control por radar: Los aeróstatos modernos no solo actúan como barreras físicas, sino que, equipados con radares especiales y dispositivos de observación óptica, pueden detectar objetivos a baja altitud a larga distancia y servir como sistema de alerta.

¿Por qué elegir aeróstatos?

Los analistas militares y económicos señalan varias razones importantes para esta decisión:

  • Eficiencia económica: Los sistemas de misiles antiaéreos modernos (como Pantsir o Tor) y sus misiles son extremadamente caros, y utilizar armas que cuestan millones de dólares contra cada dron barato supone un gasto enorme. Los aeróstatos son una solución alternativa mucho más barata y de funcionamiento continuo;

  • Vigilancia ininterrumpida: Un aeróstato puede permanecer suspendido en el aire durante semanas sin consumir combustible, proporcionando un «domo de seguridad» permanente sobre la planta.

Se espera que esta tecnología se despliegue inicialmente como prueba alrededor de los grandes depósitos de petróleo y refinerías en las zonas fronterizas y centrales más expuestas.

RusiaRefineríasDronesAeróstatosSeguridad
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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