Las noticias difundidas sobre el nacimiento de un niño a bordo de un avión que volaba de Kazán a Sochi en Rusia no corresponden a la realidad. Se ha confirmado que la grabación de radio que circuló ampliamente en las redes sociales no es un evento real, sino una simulación creada en un programa especial.

El 14 de noviembre, varios medios de comunicación rusos informaron que una mujer con 35 semanas de embarazo había entrado en labor de parto en el avión y que la tripulación había solicitado un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Vnukovo, en Moscú. Supuestamente, el bebé nació antes de que el avión aterrizara, y un médico presente entre los pasajeros ayudó a la mujer.

En los informes también se citó una frase humorística del controlador aéreo: «Ahora tienen 177 pasajeros a bordo». Este fragmento se volvió viral y fue difundido por muchas publicaciones como un hecho real.

Sin embargo, más tarde, el controlador aéreo Vasily Filin comentó el video y aclaró que la comunicación por radio fue creada en un programa simulador. Según él, el objetivo era mostrar cómo actúan los controladores aéreos en situaciones de emergencia. Dado que no es posible grabar el proceso de trabajo real, utiliza un programa especial para demostrar los ejercicios.

De esta manera, las noticias sobre el nacimiento de un bebé en el vuelo Kazán-Sochi, el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Vnukovo y el aumento de pasajeros a 177 resultaron estar basadas en una escena simulada.