Mientras el papel de los vehículos aéreos no tripulados (UAV) aumenta drásticamente en los conflictos militares modernos, la corporación estatal rusa Rostec ha comenzado una actualización fundamental de sus sistemas de combate anti-drones. Estos complejos serán gestionados mediante algoritmos de AI, lo que se espera lleve la eficacia de los sistemas de defensa a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com noticias informa.

Según Natalya Kotlyar, experta del holding Rosel, la tendencia principal en el sector hoy en día es la transición de simples herramientas de bloqueo radioelectrónico (generadores de ruido) a sistemas de defensa unificados y centralizados gestionados por AI. Este cambio se debe a las limitaciones del factor humano durante los ataques de drones.

Reacción rápida y protección multicapa

Según los expertos, especialmente cuando se ataca con un enjambre de drones (swarm), un operador humano no puede reaccionar con la rapidez suficiente a todas las amenazas. La AI, sin embargo, es capaz de detectar el objetivo, clasificar su tipo y elegir el método de neutralización más óptimo en fracciones de segundo. La velocidad de reacción es el factor más crítico en este proceso.

Los nuevos desarrollos están orientados a crear un sistema de protección multinivel que incluye los siguientes elementos:

Medios de guerra electrónica (EW);

Intercepción cinética (derribo directo);

Barreras físicas y elementos de protección pasiva.

Las amenazas tecnológicas modernas, especialmente los drones controlados mediante comunicación por fibra óptica o los aparatos que utilizan el sistema Starlink, representan un desafío para los medios EW tradicionales. Por ello, los ingenieros de Rostec proponen utilizar métodos de localización coherente pasiva para detectar tales objetivos y medios cinéticos para eliminarlos.

Escudo de defensa integrado

En el marco del proyecto, la empresa Rosel está desarrollando herramientas de detección de objetivos e integración inteligente. Al mismo tiempo, otras estructuras de Rostec suministran los complejos de ataque directo. Estos incluyen los conocidos sistemas de misiles superficie-aire Pantsir, las estaciones de radar SKVP y sistemas de artillería como Sitatel y Zubr.

La sinergia de estas tecnologías permite crear un "escudo inteligente" altamente eficiente contra los drones. Según Ixbt.com, tales sistemas pueden proteger de manera fiable no solo instalaciones militares, sino también infraestructuras civiles críticas contra diversos ataques aéreos.

Desde la perspectiva de Uzbekistán y la seguridad regional, el desarrollo de tecnologías de lucha anti-drones tiene una importancia estratégica. En el contexto de la carrera tecnológica global, la integración de la AI en los sistemas de defensa se convertirá sin duda en una parte integral de la industria militar en el futuro cercano.