El iPhone 18 Pro Max establece un récord de batería: el efecto de eliminar la ranura SIM

Se espera que el futuro buque insignia de Apple, el iPhone 18 Pro Max, supere a todos los modelos anteriores en capacidad de batería. Nueva información y fotos de componentes que circulan en la red indican que los cambios en la estructura interna del dispositivo han permitido aumentar significativamente el tamaño de la batería. Esto es especialmente evidente en las modificaciones donde se ha eliminado por completo la ranura SIM física. Esto lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según Ixbt.com, las diferentes versiones del iPhone 18 Pro Max destinadas a diversas regiones varían en capacidad de batería. Específicamente, la versión para los mercados europeo y global, que mantiene la ranura nano-SIM física, contará con una batería de 5235 mAh. Esta cifra es aproximadamente un 8,5 % superior a la generación anterior, resultado de una optimización general del interior del chasis.

La cuestión de la bandeja SIM y el espacio adicional

La mayor novedad se observa en la modificación destinada al mercado estadounidense, basada únicamente en la tecnología eSIM. El espacio liberado por la ausencia de la ranura SIM permitió a los ingenieros instalar una batería aún más grande. Como resultado, esta versión tendrá una capacidad de 5425 mAh, un récord absoluto en la historia de los smartphones iPhone. Para comparar, los modelos actuales alcanzan los 5088 mAh.

Estos datos confirman las filtraciones previas de insiders. Se espera que el iPhone 18 Pro Max sea el primer smartphone de Apple en superar la barrera de los 5000 mAh. Según los expertos, renunciar a piezas físicas y compactar los componentes para mejorar la eficiencia energética se ha convertido en una de las estrategias principales de Apple.

Además, según datos de la cadena de suministro, el bloque de cámaras de los smartphones de la serie iPhone 18 Pro también será rediseñado desde cero. Se espera que el sistema de cámaras de los nuevos dispositivos sea significativamente más grande que el de la generación actual. Específicamente, se dice que la protuberancia de la cámara podría aumentar otros 2 mm.

Cambios tecnológicos y presentación

Una lista de componentes y videos de prueba, robados por hackers y filtrados en la red, muestran la placa base y otras partes internas del iPhone 18 Pro. Esto demuestra que la arquitectura interna del dispositivo ha cambiado por completo. El aumento de la capacidad de la batería servirá para prolongar la autonomía del dispositivo y cubrir el consumo energético que requiere un procesador más potente y una pantalla más grande.

Esta noticia también es importante para los usuarios uzbekos. Aunque la tecnología eSIM se está popularizando en el país, muchos todavía prefieren el uso de tarjetas SIM físicas. Si Apple elimina la bandeja SIM en todas las regiones en el futuro, esto podría llevar a un aumento aún mayor de la capacidad de la batería.

Se espera que la presentación oficial de los nuevos smartphones de la serie iPhone 18 tenga lugar en septiembre, siguiendo la tradición. En ese momento, Apple anunciará oficialmente todas las especificaciones técnicas, incluyendo la capacidad de la batería y las capacidades del sistema de cámara actualizado.