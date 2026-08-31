Cómo saber quién llamó cuando el teléfono está apagado: Códigos USSD esenciales

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Cómo saber quién llamó cuando el teléfono está apagado: Códigos USSD esenciales

En la vida cotidiana, es común que nuestro teléfono se apague por falta de batería o que estemos fuera de cobertura (metro, sótanos, zonas montañosas). Para no perder llamadas importantes en estas situaciones, los operadores móviles ofrecen servicios especiales de notificación.

Una vez que se restablece la red, puede activar el servicio para recibir SMS informándole quién intentó contactarlo marcando los siguientes códigos USSD.

Lista de códigos USSD para operadores móviles

Cada operador tiene sus propios comandos de activación:

  • Uztelecom (Uzmobile): Para obtener información sobre llamadas perdidas mientras estaba fuera de cobertura, marque en su teclado: *111*1*4*1# y presione llamar;

  • Mobiuz: Para activar el servicio de recepción del historial de llamadas y llamadas perdidas vía SMS, utilice: *111*0131# como comando;

  • Ucell: Para recibir notificaciones de todas las llamadas entrantes cuando su número está fuera de red, solo necesita marcar: *321# en su teléfono;

  • Beeline: Para identificar quién llamó mientras su teléfono estaba apagado y configurar el servicio, envíe: *110*061# como comando USSD.

Ventajas y funcionamiento del servicio

Activar estos ajustes previamente ofrece las siguientes ventajas:

  • Informe automático por SMS: Tan pronto como su teléfono se enciende o la red vuelve a estar disponible, recibe un SMS indicando qué número llamó, cuántas veces y a qué hora;

  • No pierda nada importante: Se mantendrá al tanto de las llamadas urgentes de sus seres queridos o contactos laborales.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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