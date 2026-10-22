Un robot maestro de kung-fu deforma un coche (vídeo)

Un robot capaz de ejecutar movimientos de kung-fu golpeó un coche, abollando su carrocería. No hay de qué preocuparse: no es un robot fuera de control, sino un vídeo que demuestra sus capacidades, según informó el South China Morning Post.

La empresa china Unitree Robotics presentó su robot humanoide llamado H2-X Kung Fu Legend Guardian, diseñado para la seguridad y la asistencia en situaciones de emergencia.

En el vídeo publicado por la compañía, se ve al robot saltar sobre el techo de un coche, realizar un salto mortal hacia atrás y luego golpear la puerta del vehículo con puñetazos y patadas, dañando la carrocería. El robot también realizó saltos de altura, giros en el aire y otros movimientos acrobáticos complejos.

Las capacidades del H2-X no se limitan a las artes marciales. El vídeo de presentación también muestra al robot enfrentándose a un atacante armado o levantando la parte delantera de un vehículo accidentado para ayudar a rescatar a una persona atrapada debajo. Sin embargo, estas escenas forman parte de un vídeo de demostración y la autonomía del robot en tales situaciones aún no ha sido confirmada.

Según la empresa, el robot puede funcionar hasta ocho horas de pie con una sola carga. Esta cifra no se refiere al tiempo de ejecución de movimientos de kung-fu de forma continua.

El precio y la fecha de lanzamiento del H2-X aún no han sido anunciados.