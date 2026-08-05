BYD mostrará su robot humanoide en agosto: grandes ambiciones…

Vehículos eléctricos e híbridos, BYD, uno de los mayores fabricantes del mercado, se adentra en una nueva dirección. La empresa china confirmó que presentará al público su primer robot humanoide en agosto de 2026.

La presentación tendrá lugar en el centro científico, educativo y experimental «Di Space» de BYD. La empresa aún mantiene en secreto el nombre y las especificaciones técnicas del robot, pero el primer teaser muestra un prototipo físico con capacidad de movimiento e interacción, no una simple maqueta.

Un «nuevo amigo» aparecerá en agosto

El centro «Di Space» de BYD, situado en Zhengzhou, publicó el 25 de julio un misterioso anuncio con la imagen de un robot humanoide. En él se afirma que a comienzos de agosto aparecerá un «nuevo amigo» que desea conocer a los visitantes.

Según el teaser, el robot podría moverse cuando una persona se acerque y responder con luces o movimientos cuando le hablen. El 28 de julio, representantes de BYD confirmaron a la prensa china que la presentación se celebrará en agosto en «Di Space».

Sin embargo, sus capacidades para caminar de forma autónoma, agarrar objetos o realizar tareas de producción todavía no se han revelado oficialmente. Por tanto, habrá que esperar a la presentación antes de considerarlo un robot industrial completo.

¿Por qué BYD entra en el mercado de la robótica?

Para BYD, las tecnologías de los automóviles y los robots no son ámbitos completamente alejados. La fabricación de vehículos eléctricos también utiliza baterías, motores eléctricos, sensores, inteligencia artificial, cámaras y sistemas de control.

Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de la empresa, destacó que el software por sí solo no basta para triunfar en el mercado de la robótica. En su opinión, una sólida base de hardware y la capacidad de producir a gran escala también son factores decisivos.

BYD cuenta precisamente con una ventaja importante en este aspecto. La empresa fabrica internamente automóviles, baterías, componentes electrónicos y muchos otros elementos. Por eso, convertir una tecnología lista para usar en un producto de gran volumen podría ser más rápido que para muchas start-up de robótica.

¿Dónde podrían trabajar primero los robots?

BYD todavía no ha anunciado las primeras tareas de su nuevo robot humanoide. Sin embargo, los robots humanoides de otros fabricantes ya se están probando en sus fábricas.

En particular, el robot Walker S1 de UBTECH ha sido entrenado para tareas logísticas en una fábrica de BYD. Se ha probado junto con vehículos autónomos y sistemas de almacén para transportar cargas y desplazarse por el proceso de producción.

A partir de las experiencias actuales en la industria, los robots humanoides podrían encargarse inicialmente de las siguientes tareas:

— transportar piezas y cajas;

— entregar materiales a la línea de producción;

— comprobar la calidad de los productos mediante cámaras;

— realizar trabajos repetitivos de ensamblaje;

— trabajar en zonas demasiado pesadas o peligrosas para las personas.

Estas tareas también explican por qué el robot se crea con una forma similar a la humana. Como las fábricas están construidas para las personas, una máquina con dos piernas y dos brazos puede utilizar las puertas, escaleras, herramientas y puestos de trabajo existentes.

Todavía no puede sustituir por completo a las personas

A pesar del entusiasmo en torno a los robots humanoides, la tecnología aún está en desarrollo. Los modelos modernos pueden realizar determinadas tareas, pero tienen dificultades para tomar decisiones autónomas en entornos cambiantes y ejecutar de forma continua varios procesos complejos.

Según reconocen algunos fabricantes, la eficiencia de los robots industriales actuales equivale aproximadamente al 30–50 % del trabajo humano. Ofrecen buenos resultados en tareas concretas, como colocar cajas o comprobar la calidad, pero aún no se han convertido en trabajadores universales.

Por ello, la primera prioridad de BYD podría no ser sustituir a las personas por robots, sino probarlos en condiciones de trabajo reales y recopilar grandes cantidades de datos. Se trata de una conclusión probable basada en la información disponible.

En el futuro también podrían aparecer robots en los concesionarios

Stella Li afirmó que BYD quiere colocar en el futuro dos o tres robots en cada concesionario. Estos podrían informar a los clientes sobre los automóviles, demostrar sus funciones y ayudar a los empleados. La empresa los considera una tecnología complementaria al servicio, no un sustituto completo de las personas.

En una etapa posterior, los robots humanoides podrían utilizarse en almacenes, hoteles, centros comerciales, centros médicos y hogares. Sin embargo, existe una gran diferencia tecnológica entre una tarea repetitiva en una fábrica y trabajar en un entorno doméstico desordenado. Los expertos señalan que la expansión generalizada de los robots domésticos de propósito general requerirá más tiempo que la de los modelos industriales.

La principal arma de BYD no es el robot

Es natural que durante la presentación atraiga la atención la forma en que el robot camina o interactúa con las personas. Sin embargo, la verdadera ventaja de BYD no está en una única demostración llamativa.

El punto fuerte de la empresa es su capacidad para reducir los costes tecnológicos, controlar la cadena de suministro y fabricar productos en grandes cantidades. Si BYD consigue que su robot sea realmente útil en una fábrica, las máquinas humanoides podrían pasar más rápido de prototipos experimentales a productos de producción masiva.

Por eso la presentación de agosto es importante: podría demostrar que BYD no solo muestra interés por el mercado de la robótica, sino que ha pasado a crear un producto real en este ámbito. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos y amigos en Telegram u otras redes sociales!