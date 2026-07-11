Revolución médica: el robot humanoide Unitree G1 participa por primera vez en una cirugía

Un evento histórico ha ocurrido en el mundo de la medicina y las altas tecnologías: el robot humanoide Unitree G1 ha participado con éxito, por primera vez, como asistente en una compleja intervención quirúrgica en el cuerpo humano. Este experimento marca un gran paso en el campo de la robótica y abre la posibilidad de utilizar robots con forma humana en hospitales en el futuro. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Investigadores de la Universidad de California en San Diego (University of California San Diego) integraron al robot Unitree G1 en una serie de cirugías para la extirpación de la vesícula biliar. Este es el primer caso documentado en el mundo de un robot humanoide participando en un procedimiento médico real. Las pruebas se llevaron a cabo a principios de julio en el laboratorio Advanced Robotics and Controls Lab (ARCLab) de la universidad.

Control humano y precisión robótica

Según información de ixbt.com, el Unitree G1 no realizó la operación de forma autónoma. El dispositivo fue controlado totalmente por un humano mediante sensores de movimiento, pedales y sistemas de seguimiento especializados. Este esquema permitió al cirujano transmitir sus movimientos al robot de forma remota y coordinar ambos brazos del robot simultáneamente. Por ejemplo, mientras el robot sostenía un tejido con una mano, realizaba la incisión quirúrgica con la otra.

El proyecto fue dirigido por el profesor Michael Yip y los cirujanos Charles Goldberg y Preetham Suresh. Los científicos destacan que, en estas pruebas, el robot no actuó como un sistema autónomo de toma de decisiones, sino como una extensión tecnológica de las manos del cirujano. Este método amplía las capacidades físicas del médico y sirve para elevar la precisión de los movimientos al máximo nivel.

Diferencias con sistemas tradicionales y perspectivas futuras

Actualmente, se utilizan robots quirúrgicos especializados en medicina (como el sistema Da Vinci), pero requieren infraestructura especial y equipos adaptados. La ventaja de los robots humanoides es que están diseñados para operar en entornos pensados para humanos. En el futuro, estos robots podrán trabajar en quirófanos existentes con instrumentos médicos convencionales sin necesidad de reequipar los hospitales.

Se espera que el desarrollo de esta tecnología lleve la cirugía remota a un nuevo nivel. En este escenario, un especialista altamente cualificado podría realizar operaciones complejas a miles de kilómetros de distancia con la ayuda del robot. Sin embargo, los expertos opinan que aún faltan varios años para que los robots humanoides se utilicen a gran escala en los quirófanos.

Para que la tecnología se popularice, debe pasar por muchos años de ensayos clínicos, obtener permisos de los organismos reguladores estatales y demostrar plenamente su seguridad. También será necesario desarrollar nuevos estándares para la formación de especialistas que trabajen con robots cirujanos y establecer normas de seguros médicos. A pesar de ello, la experiencia con el Unitree G1 confirma una vez más que el futuro de la medicina está estrechamente ligado a los robots.