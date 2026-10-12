Aparecen robots mendigos en las calles de China

Han aparecido robots humanoides mendigos en las calles de varias ciudades chinas. Frente a ellos, se han colocado carteles con mensajes como «Por favor, pague mi factura de electricidad» y códigos QR para realizar transferencias de dinero por Internet. Estas escenas inusuales plantean la pregunta: en la era de la revolución de la inteligencia artificial, ¿puede incluso la mendicidad convertirse en una actividad para los robots?

Recientemente, se habla mucho de que los programas y robots basados en inteligencia artificial podrían ocupar los puestos de trabajo de los humanos. Pero, ¿quién hubiera pensado que estas tecnologías podrían incluso reemplazar a las personas que piden limosna en la calle?

Según varios medios de comunicación, los robots humanoides han comenzado recientemente a pedir limosna. Esto demuestra que están entrando incluso en un área que los humanos han ocupado durante mucho tiempo.

Aparecen robots en las calles de Pekín, Chengdu y Fuzhou

El sitio de noticias HK01, con sede en Hong Kong, informó recientemente que se han visto robots humanoides pidiendo limosna en varias ciudades de China. En particular, se han observado tales robots en las calles de Pekín, Chengdu y Fuzhou.

La aparición de robots en varias ciudades significa que esta situación no es un incidente aleatorio o aislado, sino que podría ser el comienzo de una nueva tendencia.

Las personas que los colocaron en la calle también prestaron especial atención al estado y la apariencia de los robots. Algunos robots estaban de rodillas con la cabeza gacha, mientras que otros se veían agachados frente a sus «amos humanos».

Junto a ellos se han colocado varios carteles que llaman la atención de la gente. Por ejemplo, se pide ayuda a través de frases como «No tengo dinero para cargar mi teléfono» y «Por favor, pague mi factura de electricidad». También se han colocado códigos QR que permiten realizar transferencias de dinero en línea.

Las fotos de los robots causaron revuelo en Internet

Las fotos de los robots pidiendo limosna se difundieron rápidamente esta semana en el segmento chino de Internet, provocando amplios debates. Los usuarios se dividieron en dos opiniones opuestas.

Un grupo de personas expresó su preocupación por el hecho de que la inteligencia artificial esté entrando en casi todas las áreas de la vida humana. En su opinión, como resultado del desarrollo tecnológico, los humanos podrían tener que competir con robots en actividades que antes se consideraban exclusivas de las personas.

Otros han visto con escepticismo la veracidad de esta tendencia. Se plantean la pregunta de si los robots han sido realmente sacados a la calle para pedir limosna o si se trata simplemente de una acción escenificada destinada a llamar la atención de la gente.

De esta manera, unas pocas fotos de aspecto sencillo han provocado intensos debates sobre el papel de la IA en la sociedad, sus capacidades y su relación con los humanos.

¿Es lógico utilizar robots caros para pedir limosna?

Los robots humanoides más avanzados disponibles en el mercado actual incluyen los modelos G1 y H2 de la empresa Unitree. Sin embargo, estos robots no son baratos. Por lo tanto, utilizarlos en las calles con el fin de pedir limosna no parece financieramente lógico.

Teniendo en cuenta los fondos gastados en comprar y operar el robot, puede ser difícil obtener un beneficio económico de tal actividad. Pero si el objetivo principal de este trabajo no es recaudar dinero, sino atraer la atención de la gente, la situación toma un giro completamente diferente.

Algunos han supuesto que estas escenas inusuales podrían ser parte de un proyecto artístico. En su opinión, tales instalaciones creadas con robots podrían estar destinadas a incitar a las personas a pensar sobre las relaciones cada vez más complejas entre la inteligencia artificial y los robots.

Después de todo, si la tecnología creada por el hombre comienza a imitar acciones que son propias de los humanos, esto genera muchas preguntas no solo sobre el progreso técnico, sino también sobre el futuro de la sociedad.

Por ahora, el verdadero propósito de los robots mendigos que han aparecido en las calles de China no está del todo claro. Podrían ser parte de un experimento social real, un proyecto artístico o simplemente una acción organizada para generar revuelo en Internet. Pero este fenómeno demuestra que los debates sobre el papel de la inteligencia artificial en la vida humana continuarán durante mucho tiempo.