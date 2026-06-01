Se están dando pasos históricos para desarrollar fundamentalmente el sistema educativo de nuestro país y elevar a un nuevo nivel la calidad de la formación de personal altamente cualificado en las grandes regiones. El nuevo decreto oficial firmado por nuestro estimado Presidente, «Sobre las medidas para mejorar aún más las actividades de las organizaciones de educación superior en la región de Samarcanda», ha iniciado un período de inmenso crecimiento y renovación en el mundo científico de la región. Sobre la base de este documento, se optimizarán varias universidades prestigiosas en la antigua y siempre joven tierra de Samarcanda, allanando el camino para el establecimiento de universidades modernas y grandes centros educativos.

¡Esta es una noticia verdaderamente alegre para los jóvenes sedientos de conocimiento, que son el futuro de nuestro hermoso país, y para nuestros respetados maestros! ¡Sigan atentos a nuestra página, ya que proporcionaremos información detallada sobre qué universidades de la región se están fusionando, la nueva universidad técnica que se está estableciendo, los científicos que serán enviados al extranjero y detalles sobre la escuela de ingeniería avanzada!

Transformación de las universidades: ¿Qué instituciones se están fusionando?

De acuerdo con el decreto del jefe de Estado, se implementarán las siguientes reformas dentro de varias instituciones educativas líderes en Samarcanda para ampliar las oportunidades internas en el sector educativo y aumentar la eficiencia de la gestión:

Nueva universidad técnica: Sobre la base de la famosa Universidad Estatal de Arquitectura y Construcción de Samarcanda, una completamente nueva y moderna Universidad Técnica Estatal de Samarcanda será establecida.

Sector de tecnologías de la información: Para adaptarse a las demandas del mundo digital, la rama de Samarcanda de la Universidad de Tecnologías de la Información de Taskent (TUIT) se integrará completamente en la universidad principal de la región: la Universidad Estatal de Samarcanda (SamSU).

Renovación en el campo de la pedagogía: La rama de Urgut de la SamSU se fusionará con el Instituto Pedagógico Estatal de Samarcanda. Una facultad especial de Urgut del Instituto Pedagógico comenzará ahora sus actividades sobre la base de este centro.

Fusión de la educación económica: La rama de Samarcanda de la Universidad Estatal de Economía de Taskent (TSUE) se incorporará al Instituto de Economía y Servicio de Samarcanda, y el personal económico se formará en un solo lugar.

Era de la experiencia internacional y pasantías en el extranjero

El objetivo principal establecido en este documento no es solo cambiar edificios o nombres, sino, lo que es más importante, llevar la calidad de la educación y el potencial científico a un nivel de clase mundial.

Con este fin, a partir del año académico 2026/2027, los profesores, maestros, entusiastas de la ciencia y estudiantes de doctorado de estas instituciones de educación superior que transicionan al nuevo sistema serán enviados por el Estado a las universidades más prestigiosas y centros de investigación internacionales del mundo para el desarrollo profesional y pasantías científicas. Esto permitirá que nuestros estudiantes sean enseñados basándose en estándares globales.

Tecnología del futuro: se establecerá una escuela de ingeniería

Se está sentando una base importante para desarrollar direcciones técnicas y tecnológicas en la región basadas en ideas modernas. Según el plan prospectivo mencionado en el decreto, a partir del año académico 2027/2028, una escuela absolutamente única Escuela de Ingeniería Avanzada de Tecnologías Inteligentes del Agua abrirá sus puertas bajo la recién establecida Universidad Técnica Estatal de Samarcanda.

Dirección de la reforma A partir de septiembre de 2026 A partir de septiembre de 2027 Potencial científico y práctica Los profesores, maestros y estudiantes de doctorado serán enviados a países extranjeros líderes para el desarrollo profesional. — Tecnologías innovadoras — La Escuela de Ingeniería Avanzada de Tecnologías Inteligentes del Agua comenzará sus operaciones.

El futuro de la ciencia: No hay duda de que estas reformas históricas convertirán a Samarcanda en uno de los centros de ciencia, tecnología y educación más grandes y modernos, no solo de nuestro país, sino de toda Asia Central, en los próximos años.

¡Deseamos un gran éxito a las universidades recién establecidas, a los centros educativos en expansión y a nuestros jóvenes científicos que se dirigen al extranjero en este camino noble y honorable! ¡Felicitamos sinceramente a la juventud de Samarcanda por estas maravillosas oportunidades!

¡Sigan siguiendo con nosotros las noticias más candentes, alegres y confiables sobre las reformas en el sistema educativo de nuestro país, queridos lectores!