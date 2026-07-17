La MLS entra en una nueva era: ¿Christian Pulisic y Antoine Griezmann rumbo a EE. UU.?

Una nueva era comienza en el fútbol norteamericano. Tras la conclusión de la Copa Mundial 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, la dirección de la Major League Soccer (MLS) anunció planes ambiciosos para posicionar a la liga entre los campeonatos líderes del mundo. Durante el evento «The Next Chapter», que contó con la presencia del comisionado Don Garber y futbolistas destacados, la estrategia futura de la liga y los fichajes de estrellas fueron los temas principales. Así lo informa Goal.com informa .

Don Garber destacó en su discurso que no haber sido sede del Mundial 2022 fue, en realidad, beneficioso a largo plazo. Según él, durante este tiempo, la MLS logró mejorar su infraestructura, crear nuevos clubes y desarrollar el fútbol femenino. Según Goal.com, la dirección de la liga ahora se centra no solo en descubrir jóvenes talentos, sino también en atraer a estrellas mundiales que juegan en Europa.

La mirada en las estrellas: Christian Pulisic y Antoine Griezmann

Una de las noticias más impactantes del evento involucra al delantero del AC Milan, Christian Pulisic. Representantes del New York City confirmaron oficialmente su interés en contar con el capitán de la selección estadounidense en sus filas. Aunque Christian Pulisic continúa su carrera en Europa, se espera que su deseo de regresar a su país natal aumente aún más la competitividad de la liga.

Asimismo, la leyenda del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, no oculta su intención de pasar a la MLS. El delantero francés ha mostrado interés en el proyecto del Orlando City y ha declarado que el estilo de vida y el entorno deportivo en EE. UU. le resultan atractivos. Sin duda, estos fichajes llevarán el prestigio de la MLS a un nuevo nivel tras la llegada de Lionel Messi.

Infraestructura y planes futuros

La dirección de la MLS aprovechó el receso de siete semanas tras la Copa Mundial para reevaluar el potencial comercial y deportivo de la liga. En el futuro, se prevé poner énfasis en las siguientes áreas:

Perfeccionar el sistema de preparación de jóvenes talentos locales para los clubes top de Europa;

Ampliar las capacidades tecnológicas en los estadios y mejorar las comodidades para los aficionados;

Expandir la audiencia global de la liga a través de los derechos de transmisión;

Continuar atrayendo a estrellas experimentadas de las 5 grandes ligas europeas.

Don Garber señaló que los fracasos sirvieron para hacer a la liga más fuerte. La energía generada tras el Mundial 2026 se canalizará ahora para convertir al campeonato nacional en una de las ligas más vistas del mundo. Según los expertos en fútbol, el mercado estadounidense se acerca a su punto máximo de crecimiento y, en este proceso, el regreso de héroes nacionales como Christian Pulisic será determinante.