Uzbekistán aumenta drásticamente las importaciones de gasolina

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Uzbekistán aumenta drásticamente las importaciones de gasolina

Entre enero y abril de 2026, el volumen de gasolina importada a Uzbekistán se duplicó en comparación con el mismo período de 2025. Así lo informó el Comité de Aduanas.

Durante cuatro meses, el país importó 568.700 toneladas de gasolina por un valor de 327,1 millones de dólares. El precio promedio por tonelada de gasolina fue de 575 dólares. A modo de comparación, en el mismo período de 2025 se importaron 280.700 toneladas de gasolina por valor de 163,6 millones de dólares.

Según un análisis del Comité de Estadísticas, la producción nacional de gasolina continúa creciendo. En concreto, de enero a abril se produjeron 417.500 toneladas de gasolina, lo que representa 27.500 toneladas (7%) más que en el mismo período del año anterior.

Como referencia, desde septiembre de 2025 se ha suspendido en Uzbekistán la producción y la venta en bolsa de gasolina Ai-80. Uzbekneftegaz anunció que está pasando gradualmente a la producción de gasolina de alto octanaje (Ai-92).

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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