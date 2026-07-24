Guskov y Temirov cumplen con el peso: gran pelea en Abu Dabi

Se llevó a cabo la ceremonia oficial de pesaje antes del torneo UFC Fight Night 282 en Abu Dabi. Los representantes de Uzbekistán Bogdan Guskov y Ramazon Temirov cumplieron con el requisito establecido, registrando el mismo peso que sus oponentes.

Ahora, toda la atención se centra en los combates que tendrán lugar el 25 de julio en el Etihad Arena. En el evento estelar de la noche, Guskov se enfrentará a Magomed Ankalaev mientras que Temirov subirá al octágono contra Steve Erceg.

Guskov y Ankalaev registran el mismo peso

Los participantes del combate principal de peso semipesado mostraron el mismo resultado en la báscula.

Tanto Bogdan Guskov como Magomed Ankalaev registraron 93,2 kilogramos. De esta manera, se ha superado una etapa importante del proceso oficial para que ambos luchadores se encuentren en el octágono.

Este enfrentamiento podría ser decisivo para la carrera de Guskov en la UFC. Una victoria sobre un oponente de alto ranking lo llevaría a estar entre los mejores luchadores de la división.

Temirov también está listo para su pelea

En la categoría de peso mosca, otro representante de Uzbekistán, Ramazon Temirov, pondrá a prueba sus fuerzas contra el australiano Steve Erceg.

Ambos luchadores registraron 57,2 kilogramos en la báscula.

Erceg tiene experiencia peleando contra oponentes de alto nivel. Para Temirov, este combate será una prueba crucial para consolidar su posición en la UFC y ascender en la división.

Todos los emparejamientos de la cartelera principal

Categoría Pelea Peso Semipesado Magomed Ankalaev — Bogdan Guskov 93,2 — 93,2 kg Peso mosca Steve Erceg — Ramazon Temirov 57,2 — 57,2 kg Peso wélter Islam Dulatov — Wellington Turman 77,6 — 77,1 kg Peso pesado Rizvan Kuniev — Tyrell Fortune 120,4 — 117 kg Peso ligero Magomed Zaynukov — Damian Rzepecki 70,5 — 70,5 kg Peso wélter Saygid Izagakhmaev — Abubakar Vagaev 77,6 — 77,6 kg

En la mayoría de las peleas de la cartelera principal, los pesos fueron muy similares. Esto demuestra que en el octágono, la técnica y la táctica elegida jugarán un papel más importante que la superioridad física.

Resultados de la cartelera preliminar

En la cartelera preliminar también participan varios luchadores experimentados y prometedores.

Categoría Pelea Peso Peso pesado Waldo Cortes-Acosta — Thomas Petersen 112,5 — 111,1 kg Semipesado Dustin Jacoby — Muhammad Said 93 — 93,4 kg Peso wélter Santiago Ponzinibbio — Sam Patterson 77,6 — 77,3 kg Peso ligero Ismael Bonfim — Axel Sola 70,5 — 70,5 kg Semipesado Brendson Ribeiro — Magomed Tuchalov 93,4 — 93,2 kg Peso ligero Nurullo Aliev — Mike Davis 70,8 — 70,8 kg Peso gallo Abdul Hussein — Cody Gibson 61,5 — 61,7 kg

La participación de luchadores conocidos como Dustin Jacoby, Santiago Ponzinibbio e Ismael Bonfim en la cartelera preliminar aumenta aún más el interés por el torneo.

La intriga principal: ¿dará Guskov la sorpresa?

Bogdan Guskov se enfrenta a uno de los luchadores más peligrosos de peso semipesado de la UFC con poca antelación. Su potente golpeo podría representar un serio peligro para Ankalaev.

Ankalaev, por su parte, tiene ventaja en experiencia, lucha y control del octágono. Por lo tanto, el choque entre la capacidad de nocaut de Guskov y el estilo universal de Ankalaev será decisivo.

Las peleas tendrán lugar el 25 de julio

El torneo UFC Fight Night 282 se organizará el 25 de julio en el complejo Etihad Arena de Abu Dabi.

Para los aficionados uzbekos, el centro de atención de la noche serán dos combates: Bogdan Guskov vs. Magomed Ankalaev y Ramazon Temirov vs. Steve Erceg.

¿Quién crees que logrará una victoria más brillante en Abu Dabi, Guskov o Temirov? Deja tu opinión en los comentarios.