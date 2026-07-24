Leandro Paredes sobre la final: «España fue un justo ganador»

El centrocampista de la selección argentina, Leandro Paredes, reaccionó ante los «juegos políticos» y las diversas teorías conspirativas que circularon tras la final del Mundial 2026. Lejos de dejarse llevar por especulaciones polémicas, reconoció abiertamente que España fue superior en el partido decisivo.

En la final disputada el 19 de julio, España venció a Argentina por 1-0, alzándose con el título de campeón.

«Uno se puede volver loco escuchando estas cosas»

Según las palabras recogidas por el diario Ole, Paredes señaló que los rumores que circularon antes, durante y después del Mundial fueron excesivos.

«Uno se puede volver loco escuchando todo lo que se dice. Lo que se dijo antes, durante y después del Mundial…», declaró el jugador.

Sin embargo, no detalló a qué juegos políticos o teorías conspirativas se refería específicamente.

Paredes reconoce la victoria de España

El centrocampista argentino no intentó justificar la derrota en la final con factores externos. Al contrario, admitió que el equipo rival se desempeñó mejor en el encuentro definitivo.

«En la final, España jugó mejor que Argentina. Son un justo ganador», afirmó Paredes.

Su opinión demuestra la importancia de aceptar el resultado en el campo, más allá de los debates que rodearon la final.

Argentina, satisfecha con su torneo

Paredes destacó que, aunque la selección argentina no pudo conquistar el título, realizó un torneo de alto nivel.

El equipo llegó a la final y luchó por el trofeo en otro torneo importante. Para el jugador, la principal fuente de orgullo es el trabajo realizado en los últimos años y la consistencia de los resultados.

«Hicimos un gran Mundial. Podemos estar orgullosos del trabajo que hicimos y de los logros de los últimos ocho años».

«Es un orgullo ser parte de este equipo»

Paredes resaltó el camino de la selección argentina en los últimos ocho años. En su opinión, con el paso del tiempo, los jugadores y los aficionados entenderán aún mejor lo importante que fue esta etapa.

«Es un orgullo para mí ser parte de este equipo. Con el tiempo, entenderemos aún mejor lo único que es esto».

Aunque la derrota en la final fue dura para Argentina, Paredes expresó que no se debe juzgar el camino general del equipo y sus resultados por un solo partido.

¿Punto final a los debates tras la final?

Las declaraciones de Paredes se interpretan como una respuesta a las diversas especulaciones surgidas tras la derrota argentina. Al reconocer la superioridad de España, el jugador puso el foco en el esfuerzo de su equipo y sus éxitos a largo plazo.

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