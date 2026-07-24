Nuevo entrenador nombrado para la selección de Bélgica: Mark van Bommel dirigirá a los «Diablos Rojos»

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Nuevo entrenador nombrado para la selección de Bélgica: Mark van Bommel dirigirá a los «Diablos Rojos»

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) ha anunciado oficialmente el nombre del nuevo seleccionador nacional. La leyenda del Bayern de Múnich y técnico neerlandés Mark van Bommel ha sido nombrado nuevo entrenador de los «Diablos Rojos». Se espera que este nombramiento marque el inicio de una nueva era en el fútbol belga, informa Goal.com informa .

El contrato con el técnico de 49 años se extiende hasta el final de la Eurocopa 2028. Mark van Bommel sustituye a Rudi Garcia, quien dimitió tras la Copa del Mundo. Como dato, la selección de Bélgica fue eliminada en cuartos de final en el último mundial.

Nuevo cuerpo técnico y asistentes

Mark van Bommel ha incorporado a expertos experimentados como asistentes. El famoso extremo Boudewijn Zenden, quien militó en el Chelsea y el Liverpool, forma parte de su cuerpo técnico. En total, tres entrenadores asistentes ayudarán al técnico neerlandés en la configuración del equipo.

El director deportivo de la RBFA, Vincent Mannaert, destacó la experiencia internacional del cuerpo técnico al hablar sobre este nombramiento. Según él, Mark van Bommel y su equipo son capaces de explotar todo el potencial de la selección belga gracias a su mentalidad ganadora.

Mark van Bommel no ocultó su orgullo por haber sido nombrado para el cargo. «Dirigir a la selección de Bélgica es un gran honor para mí. Este equipo tiene jugadores increíbles y un potencial enorme. Queremos construir un equipo disciplinado, ambicioso y capaz de competir contra los rivales más fuertes», subrayó el entrenador.

El técnico neerlandés comenzará oficialmente sus funciones el 15 de agosto de 2026. Hasta entonces, analizará el entorno interno y el estado de los jugadores. Los aficionados belgas esperan que el nuevo entrenador complete con éxito el proceso de transición tras la era de la «generación dorada».

Como referencia, Mark van Bommel jugó en clubes de élite como el Bayern de Múnich, el Barcelona y el AC Milan. Durante su carrera como entrenador, ha acumulado experiencia en el PSV Eindhoven, el Wolfsburgo y el Amberes. Ahora afronta su primer gran reto a nivel de selecciones.

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