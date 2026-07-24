La legendaria Varta al borde de la quiebra: el gigante industrial alemán en crisis

Varta, uno de los símbolos de la industria electrotécnica europea con casi 140 años de historia, está oficialmente al borde de la quiebra. La marca, conocida mundialmente como fabricante de baterías y acumuladores de calidad, no ha podido superar sus dificultades financieras. Según informa el diario Bild, citando fuentes del sector financiero, la empresa ya ha presentado una solicitud de insolvencia. Así lo informa Ixbt.com informa .

El tribunal de distrito de Stuttgart confirmó la recepción de cuatro solicitudes separadas para declarar a Varta en estado de insolvencia. Según Reuters, la causa principal de la crisis es la falta de posibilidades para atraer nuevas inversiones. Actualmente, los propietarios de la empresa, el fabricante de automóviles Porsche y el empresario austriaco Michael Tojner, no tienen intención de seguir invirtiendo en un negocio que opera con pérdidas.

Se espera la fragmentación de la empresa

Según los expertos, es poco probable que Varta se mantenga como una empresa unificada. Lo más probable es que los activos de la marca se vendan por partes. Se informa que grandes acreedores, como Deutsche Bank y varios fondos de cobertura, planean adquirir la división rentable de producción de pilas domésticas.

Al mismo tiempo, Michael Tojner ha mostrado interés en adquirir la división de microbaterías, que incluye elementos de alimentación para audífonos. El diario Frankfurter Allgemeine Zeitung también señala que una reestructuración a gran escala y la venta de divisiones separadas son la única forma de salvar al menos una parte del negocio.

La historia de Varta comenzó en 1887 y, durante casi un siglo y medio, ocupó posiciones de liderazgo en el mercado mundial. Los productos de la empresa se han utilizado en sectores que van desde electrodomésticos simples hasta complejos programas espaciales. Sin embargo, en los últimos años, la creciente competencia de los países asiáticos, especialmente de los fabricantes chinos, ha afectado gravemente la posición de la empresa.

Competencia y declive financiero

Según las estadísticas, la situación financiera de la empresa comenzó a deteriorarse drásticamente a partir de 2022. Ese mismo año, los ingresos por la venta de microbaterías cayeron casi un 47 %. Los productos Varta también eran famosos en el mercado por su durabilidad y calidad, pero el aumento de alternativas más baratas afectó negativamente el volumen total de ventas de la marca.

A principios de 2024, Porsche y Michael Tojner aportaron financiación adicional para salvar la empresa y Varta fue retirada de la bolsa. Pero estas medidas no dieron los resultados esperados. Hoy en día, Varta producía no solo baterías, sino también sistemas de almacenamiento de energía para hogares e industrias, pero el retraso en la carrera tecnológica y los altos costes llevaron a la legendaria marca a la crisis.