Trump impone nuevos aranceles a 60 países: ¿quiénes están en la lista?

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Trump impone nuevos aranceles a 60 países: ¿quiénes están en la lista?

La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha impuesto nuevos aranceles del 10 y 12,5 % a los productos importados de 60 socios comerciales. Washington justifica esta decisión por el incumplimiento de las exigencias contra el trabajo forzoso en las cadenas de suministro globales.

Se dice que los nuevos aranceles cubrirán casi la totalidad de las importaciones estadounidenses. Sin embargo, se han mantenido excepciones para ciertos bienes estratégicos.

Los nuevos aranceles cubren el 99,4 % de las importaciones

Según los informes, las nuevas medidas arancelarias afectarán a cerca del 99,4 % de los productos importados a EE. UU.

Al mismo tiempo, los aranceles no se aplicarán a ciertos bienes considerados esenciales para la economía y la seguridad nacional.

Las excepciones incluyen:

  • petróleo y gas;

  • fertilizantes;

  • ciertos productos alimenticios;

  • aviones;

  • minerales críticos;

  • bienes sujetos a otros aranceles de seguridad nacional.

¿A qué países se les asignó un arancel del 10 %?

El arancel de importación del 10 % se aplicó a productos de países como Argentina, Bangladés, Reino Unido, Canadá, India, Indonesia, Malasia, México y Pakistán.

Para la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza, la carga arancelaria total se ha fijado entre 10 % y 12,5 % .

Para los 38 países restantes, incluidos China y Vietnam, se introdujo una tasa del 12,5 %.

Grupo de países

Tasa arancelaria

Argentina, Canadá, India, México, etc.

10 %

Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza

10–12,5 %

China, Vietnam y otros 36 países

12,5 %

Los productos de Kazajistán también fueron incluidos en la lista

De acuerdo con la nueva decisión, los productos importados de Kazajistán también tienen un arancel del 12,5 % .

La parte estadounidense señaló que las tasas arancelarias y las excepciones fueron elegidas como la medida más adecuada para abordar las prácticas comerciales identificadas durante las investigaciones.

Sin embargo, hasta ahora no se ha proporcionado información detallada sobre qué productos de exportación de Kazajistán se verán más afectados.

Washington justificó la decisión por el trabajo forzoso

La administración estadounidense declaró que el objetivo principal de los nuevos aranceles es fortalecer la lucha contra el uso de trabajo forzoso en las cadenas de suministro globales.

Según la postura de Washington, los socios comerciales deben ejercer un control más estricto sobre el cumplimiento de los derechos laborales en los procesos de producción.

Por ello, los aranceles se utilizan no solo como una herramienta económica, sino también como un medio para influir en las normas laborales.

Los socios de EE. UU. se oponen a la decisión

La Unión Europea, Australia, Brasil, Noruega y Canadá calificaron los nuevos aranceles de injustificados y se opusieron a ellos.

Estos países temen que los aranceles afecten negativamente las relaciones comerciales, aumenten los precios de los bienes y conduzcan a medidas de represalia.

Ahora, la pregunta principal es: ¿elegirán los socios comerciales de EE. UU. la vía de la negociación o introducirán aranceles de represalia contra los productos de Washington?

¿Cree que los nuevos aranceles fortalecerán la lucha contra el trabajo forzoso o agravarán las tensiones comerciales globales? Deje su opinión en los comentarios.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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