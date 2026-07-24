AMD prepara el potente procesador EPYC Venice-X con más de 1 GB de memoria caché

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AMD prepara el potente procesador EPYC Venice-X con más de 1 GB de memoria caché

AMD, uno de los líderes del mercado de semiconductores, se prepara para revolucionar el mundo de las tecnologías de servidor. La empresa ha revelado los primeros detalles sobre su procesador EPYC Venice-X de nueva generación. Se espera que este chip establezca nuevos estándares en la industria, no solo en potencia de cálculo, sino también en capacidad de memoria caché. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información presentada en la conferencia Advancing AI, la característica principal del procesador EPYC Venice-X es su enorme capacidad de memoria caché. Gracias a la tecnología 3D V-Cache, el nuevo chip contará con 1152 MB (más de 1,1 GB) de caché L3. Este es un resultado récord para procesadores de servidor en la historia de AMD, llevando la velocidad de procesamiento de datos a un nivel sin precedentes.

Arquitectura Zen 6 y alta frecuencia

El nuevo procesador se basa en 96 núcleos Zen 6, capaces de operar a una frecuencia de hasta 5,15 GHz. Cabe destacar que, aunque el número de núcleos de Venice-X no difiere del modelo anterior EPYC Genoa-X, tiene una gran ventaja en cuanto a velocidad de frecuencia. Por ejemplo, el modelo insignia actual EPYC 9684X, con la misma cantidad de núcleos, solo puede funcionar a 3,7 GHz.

Según ixbt.com, el nuevo dispositivo también ofrece actualizaciones importantes en el sistema de memoria. El EPYC Venice-X admite memoria DDR5-8000 de 16 canales, así como los nuevos módulos MRDIMM con un ancho de banda de 12 800 MT/s. En la configuración máxima, el ancho de banda de memoria alcanza 1,6 TB/s, lo que es casi tres veces superior a la actual generación EPYC Turin.

Solución para cálculos científicos y de ingeniería

A pesar del cambio a una nueva arquitectura, el procesador Venice-X es compatible con el socket SP7. Esto proporciona flexibilidad al actualizar grandes centros de datos e infraestructuras de servidor. AMD posiciona este producto principalmente como una solución diseñada para la computación de alto rendimiento (HPC).

La enorme capacidad de memoria caché reduce la necesidad de acceder a la memoria RAM. Esto reduce significativamente el tiempo necesario para realizar investigaciones científicas complejas, proyectos de ingeniería y cálculos analíticos profundos. Además, la eficiencia de este procesador será muy alta para el entrenamiento de sistemas de IA y la gestión de grandes bases de datos.

Según los planes de AMD, los procesadores EPYC Venice-X llegarán al mercado en la segunda mitad de 2027. Para los sectores de TI en rápido desarrollo y los procesos de digitalización de servicios públicos, estas soluciones tecnológicas de vanguardia podrían ser fundamentales para la modernización de las capacidades de servidor en el futuro.

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Abror Shuhratov
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