«Nadie quería pelear con él»: Guskov sobre su combate contra Ankalaev

El uzbeko el luchador de la UFC Bogdan Guskov Magomed Ankalaevdijo que no dudó en aceptar la pelea con poco tiempo de aviso. En su opinión, enfrentarse a un ex campeón en el evento principal es una oportunidad que supera cualquier riesgo.

Guskov destacó que una victoria podría acercarlo mucho a una pelea por el cinturón de campeón. Por eso decidió aceptar la oferta que otros luchadores rechazaron.

«No se trata solo de vencer a Ankalaev»

Guskov Sports.ru explicó en una entrevista lo importante que es este combate para su carrera.

«La cuestión no es si puedo vencer a Ankalaev o no. La UFC te ofrece la oportunidad de pelear contra un ex campeón. Además, si ganas, tu próxima pelea podría ser por el cinturón de campeón», afirmó.

Para el deportista uzbeko, esta no es una simple pelea de ranking. El éxito podría llevarlo a lo más alto de la división de peso semipesado.

Guskov no considera a Ankalaev invencible

Aunque Bogdan reconoce la experiencia y el estatus de su oponente, expresó que no lo ve como un luchador imposible de derrotar.

«Magomed es un ser humano como cualquier otro. Si golpeas a alguien con fuerza, también puede caer».

Guskov confía en su arma principal: su potente pegada. Cree que en el octágono todo luchador tiene puntos débiles y que un solo movimiento preciso puede decidir el destino del combate.

«Si tuviera una placa de titanio, sería otra cosa»

El luchador uzbeko continuó su reflexión con una analogía peculiar.

«Si me dijeran: “vas a pelear contra una placa de titanio”, sabría que es imposible vencerla».

Con estas palabras, Guskov quiso decir que, por muy fuerte que sea Ankalaev, también puede cometer errores y recibir golpes.

No quiso perder una gran oportunidad por miedo al nombre de su rival.

El evento principal: una oportunidad para brillar en el gran escenario

El duelo entre Guskov y Ankalaev será el combate estelar del torneo UFC Fight Night 282.

Este estatus le permite a Bogdan:

mostrarse ante una gran audiencia;

ascender rápidamente en el ranking;

aspirar a una pelea por el título;

llevar su estatus en la UFC a un nuevo nivel.

El poco tiempo de preparación aumenta el riesgo, pero la recompensa potencial es igual de grande.

«Nadie quiere, pero yo estoy aquí»

En la parte más impactante de la entrevista, Guskov subrayó que otros luchadores no quisieron enfrentarse a Ankalaev.

«Aquí tengo la oportunidad de hacer el evento principal, mostrarme y subir posiciones. Nadie quiere pelear con él, pero yo estoy aquí».

Ahora Guskov tiene ante sí la pelea más difícil de su carrera, pero también la que le ofrece las mayores oportunidades. Una victoria podría llevarlo a un estatus completamente nuevo en la división.

¿Crees que Bogdan Guskov podrá vencer a Ankalaev a pesar de la corta preparación? Deja tu opinión en los comentarios.