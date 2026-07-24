Una nueva era para la selección francesa: Thierry Henry sueña con ser seleccionador

El fútbol francés se encuentra ante grandes cambios en los próximos años. Mientras se espera que el actual seleccionador Didier Deschamps ceda su puesto a Zinedine Zidane, otra leyenda, Thierry Henry, no oculta su deseo de dirigir a los «Bleus» en el futuro. La generación de campeones del mundo de 1998 podría convertirse en la tendencia sucesoria al frente del equipo nacional. Así lo informa Goal.com informa .

La ex estrella del Arsenal y de la selección francesa, Thierry Henry, ya ha tenido la oportunidad de probarse en el ámbito técnico. Su éxito más reciente son los Juegos Olímpicos de París 2024, donde la selección olímpica francesa, bajo la dirección de Henry, llegó a la final y ganó la medalla de plata. Aunque la final se perdió ante España, los expertos elogiaron la capacidad de Henry para trabajar con los jóvenes.

En una entrevista con Goal.com, el ex compañero de equipo de Henry, Jérémie Aliadière, compartió sus opiniones sobre el tema. Según él, Thierry desea fervientemente servir a su país. «Estoy seguro de que Thierry estaría encantado de ocupar este puesto. Todo el mundo vio su patriotismo y cuánto ama a Francia durante los Juegos Olímpicos. Es un objetivo que siempre tiene en mente», afirma Aliadière.

Experiencia y planes de futuro

La carrera como entrenador de Henry ha pasado por varias etapas. Ha sido entrenador principal en el Mónaco y en el CF Montréal de la MLS, además de asistente de Roberto Martínez en la selección de Bélgica. Aunque el técnico de 48 años ha vuelto a su faceta de analista, está listo para considerar ofertas adecuadas. Para él, la selección francesa siempre será una prioridad.

Actualmente, la selección francesa está dirigida por Didier Deschamps desde hace 14 años. Bajo su mando, el equipo fue campeón del mundo en 2018 y ganó la Liga de Naciones. Es casi seguro que después de Deschamps llegará Zinedine Zidane, quien ganó la Champions League tres veces consecutivas con el Real Madrid. Se espera que Zidane alcance nuevas cimas con estrellas como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Para la Federación Francesa de Fútbol, confiar en los representantes de la «generación dorada» de 1998 se está convirtiendo en una tradición. Si la era de Zinedine Zidane termina con éxito, Thierry Henry podría ser lógicamente el siguiente candidato principal. Su prestigio en el escenario internacional y su capacidad para conectar con los jugadores jóvenes ofrecen una gran ventaja para los Bleus.

Por ahora, Henry no tiene prisa. Sigue acumulando experiencia como analista de fútbol, pero espera el momento oportuno para volver a la gran escena como entrenador. La probabilidad de que el futuro de la selección francesa vuelva a estar en manos de sus leyendas es muy alta.