James Webb detecta un planeta gigante en un famoso sistema estelar

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James Webb detecta un planeta gigante en un famoso sistema estelar

Astrónomos « James Webb » con la ayuda del telescopio espacial « Beta Pictoris d » lograron identificar un exoplaneta llamado. El nuevo cuerpo celeste se encuentra a unos 63 años luz de la Tierra, oculto dentro del brillante disco de polvo de un joven sistema estelar, y este descubrimiento se considera uno de los hitos de la astronomía moderna. Así lo informó la publicación ScienceDaily .

Se informa que la investigación fue realizada por científicos de la Universidad de California en San Diego, bajo la dirección de Aidan Gibbs. Los resultados del trabajo científico fueron presentados a expertos internacionales. El descubrimiento se realizó durante el proceso de estudio de la atmósfera del planeta « Beta Pictoris d » ya conocido, utilizando el espectrógrafo NIRSpec .

Durante el estudio, en lugar de tomar imágenes directas como es habitual, los científicos analizaron el espectro químico de la atmósfera del planeta. En particular, se registraron señales relacionadas con el monóxido de carbono, vapor de agua y metano. Estos datos sirvieron para confirmar que el objeto es realmente un exoplaneta. Al mismo tiempo, estos resultados refutaron las suposiciones anteriores de que podría tratarse de una estrella de fondo o una enana marrón.

Las comprobaciones adicionales MIRI se llevaron a cabo basándose en los datos de observación obtenidos a través del instrumento y el Very Large Telescope (VLT) . Esto reforzó aún más la fiabilidad de los resultados obtenidos.

Según los científicos, « Beta Pictoris d »tiene una masa al menos dos veces mayor que la de Júpiter. El planeta orbita alrededor de su estrella a una distancia de aproximadamente 30 unidades astronómicas . Esta distancia es cercana a la órbita de Neptuno en nuestro sistema solar.

Los expertosdestacan que este descubrimiento es importante por otra razón: es la primera vez que se identifica un exoplaneta mediante espectroscopia de resolución media, a pesar de la influencia de un brillante disco de polvo.

Cabe recordar que anteriormente, los científicos habían publicado información interesante sobre el planeta 25 años luz situado a unos Jirafa (Camelopardalis) en la constelación de la GJ 3378b . Según los estudios, este planeta se considera uno de los candidatos más prometedores para la existencia de vida fuera de la Tierra.

Según las nuevas conclusiones científicas, GJ 3378b se encuentra en la zona habitablede su estrella, es decir, en una región adecuada para la vida. Esto indica que podría existir agua líquida allí y que podrían haberse formado las condiciones necesarias para la vida. Los científicos planean estudiar más a fondo este y otros exoplanetas en el futuro.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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