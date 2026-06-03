Le combattant de Pop-MMA Saturn condamné à une amende

Le combattant ouzbek de pop-MMA Ogabek Abdumominov, connu sous le nom de Saturn, a été sanctionné administrativement pour une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Le Département de la sécurité routière de Tachkent l'a annoncé le 3 juin.

Selon les rapports, la vidéo montrant l'athlète conduisant sans ceinture de sécurité a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux.

Par la suite, le service de recherche du Département de la sécurité routière de Tachkent a convoqué le contrevenant et a dressé un procès-verbal administratif à son encontre.

Ogabek Abdumominov a admis avoir conduit sans ceinture de sécurité et a reconnu que la vidéo avait provoqué un tollé.