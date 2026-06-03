Hande Yener vit un moment gênant sur scène en recevant un prix

·491·Culture
Hande Yener vit un moment gênant sur scène en recevant un prix

La célèbre chanteuse turque Hande Yener a assisté à la cérémonie des prix Nazar et a remporté le prix de la meilleure interprète pop.

Lors de la cérémonie, la chanteuse a été chaleureusement accueillie par le public en montant sur scène pour recevoir son prix. Alors qu'elle s'inclinait pour remercier, un incident inattendu s'est produit : l'un des prix s'est brisé et est tombé.

La situation s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, suscitant diverses réactions parmi les fans. Si certains y ont vu un simple accident, d'autres l'ont qualifiée de l'un des moments les plus marquants de la cérémonie.

Malgré cela, Hande Yener a géré la situation avec calme et a poursuivi la cérémonie. Son professionnalisme et son attitude sur scène ont été salués par les fans.

Hande YenerNazar
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Jaloliddin Ahmadaliyev surprend ses fans en chantant sans animateur au concert de KokandAujourd'hui, 09:02Justin Bieber surprend des fans au restaurant (Vidéo)Aujourd'hui, 08:23L'histoire d'amour de Lil Khurramov prend fin de manière inattendueAujourd'hui, 07:31Manzura révèle pourquoi elle s'est mariée tardHier, 13:51La fille aînée de Sridevi victime d'un incident effrayant lors d'une premièreHier, 11:37Nouveau duo de Sevinch et Kamron : « Gul » bientôt disponibleHier, 11:12
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Culture actualités

Situation inattendue lors du concert d'Ummon à Ferghana
Yulduz Usmonova révèle ouvertement quelle vieille femme elle sera à 80 ans
Ozoda Nursaidova explose avec « To‘ylar muborak » — le clip devient viral en peu de temps (vidéo)
Le geste d'un marié envers Kaniza fait polémique sur les réseaux sociaux (vidéo)
Shahzoda surprend ses fans en apparaissant sur le podium avec sa belle-fille
Combien gagne sur Instagram Fotima Nazarova, connue pour son personnage de « Sohiba » ?
Le maître des mots Avaz Oxun attire l'attention des fans en chantant au concert d'Ozoda Nursaidova
Rano Shodieva a montré le monde sous-marin en Chine