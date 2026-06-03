Hande Yener vit un moment gênant sur scène en recevant un prix

La célèbre chanteuse turque Hande Yener a assisté à la cérémonie des prix Nazar et a remporté le prix de la meilleure interprète pop.

Lors de la cérémonie, la chanteuse a été chaleureusement accueillie par le public en montant sur scène pour recevoir son prix. Alors qu'elle s'inclinait pour remercier, un incident inattendu s'est produit : l'un des prix s'est brisé et est tombé.

La situation s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, suscitant diverses réactions parmi les fans. Si certains y ont vu un simple accident, d'autres l'ont qualifiée de l'un des moments les plus marquants de la cérémonie.

Malgré cela, Hande Yener a géré la situation avec calme et a poursuivi la cérémonie. Son professionnalisme et son attitude sur scène ont été salués par les fans.