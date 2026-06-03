Échéance MiCA pour les entreprises crypto dans l'Union européenne

Le règlement MiCA de l'UE régissant le marché des crypto-actifs entrera pleinement en vigueur le 1er juillet. Avec la fin de la période de transition, tous les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) opérant sous des régimes nationaux doivent soit obtenir une licence MiCA, soit cesser de servir les clients de l'UE. Cointelegraph.com rapporte .

Selon un représentant de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), les organisations non autorisées seront interdites d'opérer sur le territoire de l'Union à compter de cette date. Les entreprises ne doivent pas s'appuyer sur un statut transitoire en attente de décision de licence et doivent procéder à la cessation de leurs activités ou à la migration de leurs clients.

En France, 19 prestataires crypto ont été agréés à ce jour, et près de 25 autres demandes sont en cours d'examen. Le régulateur des marchés financiers (AMF) avertit que la fourniture de services crypto non autorisés est un délit pénal passible de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 EUR.

L'Allemagne a également fixé une date limite au 30 juin pour l'obtention de licences dans le cadre de sa législation nationale. Le régulateur BaFin a indiqué que des mesures appropriées seraient prises si nécessaire. En Autriche, la période de transition sous l'ancien régime est déjà terminée et toutes les bourses opèrent désormais sous licence.

Cette échéance stricte pourrait contraindre de nombreuses entreprises crypto à suspendre temporairement leurs activités, ce qui devrait affecter des millions d'utilisateurs sur des plateformes dont les demandes sont encore en cours d'examen.