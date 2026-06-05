Lourdes amendes pour fumer sur les plages d'Antalya

De nouvelles restrictions sont mises en place à Antalya, l'un des centres touristiques populaires de Turquie, afin de garantir la propreté environnementale. La consommation de produits du tabac pourrait désormais être interdite sur plusieurs plages populaires de la ville.

Selon la presse locale, cette initiative fait partie d'un programme complet visant à protéger les côtes contre les déchets et à réduire les dommages environnementaux. Les nouvelles réglementations s'appliqueront initialement aux rivages de Lara, Belek, Chamyuva et Bich Park.

Les experts soulignent que les mégots de cigarettes restent dans la nature pendant de nombreuses années et provoquent la pollution des eaux marines et fluviales. Par conséquent, les autorités ont décidé de renforcer la lutte contre le tabagisme sur les plages.