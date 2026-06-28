L'Union européenne alloue 5 millions d'euros d'aide au Venezuela

L'Union européenne a alloué 5 millions d'euros d'aide d'urgence au Venezuela, durement touché par un puissant tremblement de terre. Cela a été annoncé par Kaja Kallas, chef de la diplomatie de l'UE, après un entretien téléphonique avec la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodríguez.

Mme Kallas a précisé que le mécanisme de protection civile européenne a été activé. Plusieurs États membres de l'Union ont envoyé des équipes de recherche et de sauvetage, des pompiers et du personnel médical au Venezuela.

Le système satellitaire européen « Copernicus » a également été mobilisé pour les opérations de secours. Il aide à identifier les zones les plus touchées par la catastrophe naturelle et à coordonner l'acheminement de l'aide.