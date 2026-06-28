Trahison avant le mariage : une femme pousse son futur mari du précipice avec son amant

À Pune, la mort de Ketan Agarwal, 26 ans, avait d'abord été considérée comme une chute accidentelle. Les enquêtes ultérieures ont cependant révélé que son décès était le résultat d'un plan prémédité.

Selon la version des forces de l'ordre, Ketan a été poussé du précipice lors d'une visite au fort de Lohagad. Sa future épouse, Siya Goyal, et l'amant de celle-ci, Chetan Chaudhari, sont suspectés dans cette affaire.

L'enquête a révélé qu'il ne s'agissait pas de la première tentative contre Ketan. Quelques jours auparavant, une tentative d'assassinat avait déjà eu lieu, mais le plan avait échoué.

Lors de l'interrogatoire, Siya a admis avoir une relation avec un autre homme. Elle a également déclaré être mécontente de l'apparence de Ketan et de son bégaiement. Les deux suspects sont actuellement détenus.