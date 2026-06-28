Un combattant ouzbek tué lors d'une attaque armée en Syrie

Dans la ville d'Al-Fua, près de la province d'Idlib en Syrie, l'un des combattants ouzbeks a été tué lors d'une attaque perpétrée par des individus armés inconnus. C'est ce qu'a rapporté la publication Syriahr.

Il a été rapporté qu'il se trouvait dans sa voiture lors de l'attaque et que des individus inconnus ont tiré directement sur le véhicule. En conséquence, il est décédé sur les lieux.

Selon les informations préliminaires, la personne tuée avait précédemment opéré au sein de l'unité « Red Caps » (Qizil kaltaklar) du groupe « Hay'at Tahrir ash-Sham ».

Après l'incident, les mesures de sécurité ont été renforcées dans la région. Les autorités chargées de l'application de la loi ont ouvert une enquête pour déterminer les détails de l'événement, retrouver les auteurs de l'attaque et collecter des preuves.

La publication note que cet événement s'inscrit dans le contexte d'assassinats et d'attaques armées observés récemment dans le nord-ouest de la Syrie, ce qui indique que des problèmes de sécurité persistent dans certaines zones.