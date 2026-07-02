Le Samsung Galaxy Z Fold 8 comparé pour la première fois au Galaxy S26 Ultra

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Le Samsung Galaxy Z Fold 8 comparé pour la première fois au Galaxy S26 Ultra

Le géant technologique sud-coréen Samsung travaille activement sur son prochain flagship pliable, le Galaxy Z Fold 8. Bien que la présentation officielle soit encore lointaine, les premiers rendus du nouveau smartphone sont apparus en ligne. Ces images révèlent des changements significatifs dans le design et les proportions de l'écran de l'appareil. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans les nouvelles images publiées par des initiés, le modèle Galaxy Z Fold 8 est montré aux côtés d'un autre flagship attendu de la société, le Galaxy S26 Ultra. Selon ixbt.com, ces images comparatives donnent une idée précise des dimensions du smartphone, tant en position fermée qu'ouverte. Le point le plus remarquable est que l'écran externe du nouvel appareil pliable a été considérablement élargi.

Changements révolutionnaires dans les proportions de l'écran

Pendant des années, les utilisateurs se sont plaints de l'étroitesse excessive de l'écran externe de la série Galaxy Z Fold. Les nouveaux rendus montrent que Samsung a enfin trouvé une solution à ce problème. L'écran externe du Galaxy Z Fold 8 est conçu pour être plus large que celui des générations précédentes. En conséquence, le smartphone en position fermée se rapproche des appareils monoblocs traditionnels, notamment le Galaxy S26 Ultra, tout en conservant un aspect plus compact.

Une fois l'appareil ouvert, l'utilisateur est accueilli par un immense écran interne. La surface d'affichage étendue a été optimisée pour le multitâche, le visionnage de vidéos et l'utilisation simultanée de plusieurs applications. Les deux écrans présentent une petite découpe circulaire pour la caméra selfie, conformément aux exigences du design moderne.

Date de présentation et attentes

Sur le marché des smartphones, les modèles pliables de la marque Samsung ont toujours joui d'une grande réputation. Ces changements apportés au Galaxy Z Fold 8 amélioreront sans aucun doute le confort d'utilisation quotidien pour les utilisateurs. En particulier, l'élargissement de l'écran externe permet d'effectuer de nombreuses tâches sans avoir à ouvrir le smartphone.

Selon les informations actuelles, Samsung prévoit d'organiser la première officielle de la nouvelle série Galaxy Z Fold 8 le 22 juillet de l'année prochaine. D'ici cette date, davantage d'informations sur les spécifications techniques, le processeur et les caméras de l'appareil devraient fuiter. Pour l'instant, ces changements de design indiquent que Samsung prend des mesures sérieuses pour maintenir sa position de leader sur le marché des smartphones pliables.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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