Pourquoi le ciel est-il devenu rouge après le séisme au Venezuela ?

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Pourquoi le ciel est-il devenu rouge après le séisme au Venezuela ?

Le ciel rouge sang après le puissant séisme au Venezuela a suscité de vastes débats sur les réseaux sociaux. Alors que beaucoup y ont vu le signe de nouvelles catastrophes naturelles, des experts ont fourni une explication scientifique.

Selon la chaîne d'État VTV, la coloration rougeâtre du ciel n'est pas due à des processus géologiques, mais à la diffusion des rayons solaires par la poussière et les fines particules accumulées dans l'atmosphère.

Les experts expliquent que ce phénomène est appelé « diffusion de Rayleigh ». Cet effet optique devient plus prononcé lorsque la quantité de poussière dans l'atmosphère augmente brusquement, notamment lors de séismes, de vents forts ou de tempêtes de poussière.

Pourquoi le ciel est-il devenu rouge après le séisme au Venezuela ?

La chaîne a noté que de tels paysages sont parfois interprétés à tort comme des signes de nouveaux séismes ou d'autres catastrophes. Cependant, les scientifiques soulignent qu'il s'agit d'un simple phénomène atmosphérique et qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter.

Parallèlement, les spécialistes ont rappelé l'existence d'un autre phénomène naturel rare appelé « lumières de séisme ». Cela se produit lorsque des roches contenant du quartz se brisent sous l'effet d'une pression et d'une friction intenses, créant des charges électriques et des flashs lumineux éphémères dans le ciel.

Deux personnes masquées se tiennent devant les ruines d'un bâtiment détruit.

Les scientifiques soulignent que ces changements de couleur du ciel ne signalent pas toujours de nouvelles catastrophes. Dans la plupart des cas, ils s'expliquent par des processus physiques naturels de l'atmosphère.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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