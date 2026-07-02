28 orteils et 30 griffes : un chat unique bat le record Guinness

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28 orteils et 30 griffes : un chat unique bat le record Guinness

Aux États-Unis, un chat né avec beaucoup plus d'orteils que la normale a été inscrit au livre des records Guinness. Il possède un total de 28 coussinets et 30 griffes sur ses quatre pattes.

Les vétérinaires expliquent cela par une condition héréditaire appelée polydactylie. Elle se rencontre chez certains chats, mais un nombre d'orteils aussi élevé est extrêmement rare.

Bien que l'apparence du chat soit inhabituelle, les spécialistes ont indiqué que cette caractéristique ne nuit pas à sa santé.

Il existe diverses croyances concernant les chats polydactyles. Certaines personnes les considèrent comme des animaux apportant la chance au foyer.

Cependant, une attention particulière doit être portée aux griffes lors du soin d'un tel chat. Comme elles sont nombreuses et longues, elles nécessitent d'être vérifiées et coupées régulièrement.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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