Le club espagnol de l'Atlético Madrid se prépare à faire ses adieux à l'une de ses stars principales, Julián Álvarez. Le FC Barcelone ayant entamé des démarches actives pour recruter l'attaquant argentin, la direction madrilène est à la recherche d'un candidat capable de prendre sa place. Selon le média SPORT, l'entraîneur Diego Simeone a désigné Mason Greenwood, qui évolue actuellement à l'Olympique de Marseille, comme sa cible prioritaire. C'est ce que rapporte Goal.com.

La direction du FC Barcelone lie l'avenir de l'équipe après l'ère de Robert Lewandowski précisément à Julián Álvarez. Le président catalan, Joan Laporta, a confirmé qu'une offre officielle a été envoyée à l'Atlético Madrid, mais qu'une réponse négative a été reçue pour le moment. Selon Laporta, le club madrilène ne souhaite pas laisser partir l'un de ses meilleurs buteurs tant qu'il n'aura pas trouvé un remplaçant convenable.

Une réaction en chaîne sur le marché des transferts

Mason Greenwood n'est pas étranger au football espagnol. Prêté au Getafe, il avait réussi à marquer 10 buts en 36 matchs. Ensuite, en juillet 2024, il a rejoint Marseille pour 26,6 millions de livres. En France, l'attaquant anglais a retrouvé sa meilleure forme et est devenu le meilleur buteur de la Ligue 1 pour la saison 2024-25 avec 21 buts. Ses statistiques globales — 48 buts en 81 matchs — ont à nouveau attiré l'attention des grands clubs européens.

Diego Simeone considère Greenwood comme l'option idéale pour renforcer sa ligne d'attaque. Le départ de leaders comme Antoine Griezmann et Nico González oblige l'Atlético Madrid à chercher du sang neuf en attaque. Si le club madrilène conclut le transfert de Mason Greenwood, cela ouvrirait la voie au départ de Julián Álvarez vers le FC Barcelone.

Selon Goal.com, Manchester United a également un intérêt financier dans ce transfert. Lors de la vente de Greenwood à Marseille, le club anglais a conservé un droit sur jusqu'à 50 % du montant du prochain transfert. Cela pourrait rendre l'opération nettement plus coûteuse pour l'Atlético Madrid.

Actuellement, Julián Álvarez concentre son attention sur les prochains succès avec l'équipe nationale d'Argentine. Au cours de sa carrière, il a remporté deux fois la Copa América, la Coupe du Monde et la Ligue des Champions avec Manchester City. À l'Atlético Madrid, il était devenu un élément indispensable avec 49 buts en 106 matchs.

Le FC Barcelone suit la situation de près. Les Catalans attendent que les négociations de l'Atlético Madrid avec Greenwood aboutissent. Ce n'est qu'ensuite qu'une deuxième offre, améliorée, pour Álvarez est prévue. Cette chaîne de transferts devrait devenir l'un des événements les plus retentissants du mercato estival.