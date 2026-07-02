Révélations sur une conversation secrète entre Zelensky et Zaloujny

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Révélations sur une conversation secrète entre Zelensky et Zaloujny

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait tenu une réunion à huis clos à Kiev avec l'ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni et ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valeri Zaloujny.

Selon les sources d'« Ukrainska Pravda », les élections présidentielles potentielles ont été discutées lors de l'entretien, et Zaloujny a exprimé sa volonté de se présenter.

Pourquoi Zaloujny a-t-il été convoqué à Kiev ?

Selon la publication, Zaloujny a été rappelé de Londres à Kiev juste avant que le Premier ministre britannique Keir Starmer n'annonce sa démission.

Initialement, la réunion portait sur des questions liées au Royaume-Uni. Ensuite, Zelensky a abordé la possibilité d'organiser des élections présidentielles en Ukraine.

Zelensky a parlé d'une « fenêtre d'opportunité »

Les sources indiquent que Zelensky a souligné que la situation sur le front évolue positivement et que l'unité de la société est préservée.

Le président aurait déclaré qu'une certaine « fenêtre d'opportunité » s'était ouverte pour organiser des élections à l'automne.

Dans le même temps, il a été noté qu'il est important que le processus électoral ne conduise pas à une division du pays, et surtout qu'une éventuelle rivalité entre Zelensky et Zaloujny ne crée pas de tensions.

« Si les élections ont lieu, serez-vous candidat ? »

Selon les interlocuteurs d'« Ukrainska Pravda », Zelensky a posé une question directe à Zaloujny :

« Si des élections sont organisées à l'automne, présenterez-vous votre candidature ? »

Les sources de la publication affirment que la réponse de Zaloujny a été claire :

« Oui. Je la présenterai. »

Aucune information officielle n'a été communiquée concernant la confirmation du contenu de cette conversation.

Zelensky n'a pas proposé de poste

Les sources indiquent que Zelensky était initialement prêt à discuter de presque n'importe quel poste avec Zaloujny.

Cependant, après que l'ancien commandant en chef a déclaré qu'il pourrait participer aux élections, aucun poste ne lui a été proposé.

Il est rapporté que Zaloujny a souligné qu'il ne cherchait pas spécifiquement une carrière politique, mais que de nombreuses personnes fondaient leurs espoirs sur lui.

Il a expliqué qu'il ne pouvait pas justifier le refus de la confiance des personnes qui le soutiennent.

Oumerov et Arakhamia ont également rencontré Zaloujny

Plus tard, Zaloujny a également rencontré le ministre de la Défense Roustem Oumerov et le chef de la faction parlementaire du parti présidentiel, David Arakhamia.

Selon la publication, ils ont également évoqué le fait que les élections pourraient provoquer une division dans la société.

Cependant, la position de Zaloujny n'a pas changé. Au moment de se quitter, il lui a été demandé de « bien réfléchir encore une fois ».

La cote de popularité de Boudanov augmente également

Les journalistes ont noté que la cote de Zaloujny reste élevée. Cependant, la forte hausse observée après son départ du commandement en chef en février 2024 n'est plus d'actualité.

Parallèlement, il a été mentionné que la cote d'un autre candidat potentiel, Kyrylo Boudanov, qui pourrait concurrencer Zelensky aux élections, est également en hausse.

Qui est en tête dans les sondages fermés ?

Selon les données de la publication, les études sociologiques fermées menées en juin ont enregistré les résultats suivants pour le premier tour :

Candidat potentiel

Soutien

Volodymyr Zelensky

environ 33 %

Valeri Zaloujny

près de 22 %

Kyrylo Boudanov

près de 14 %

Cependant, il est indiqué qu'au second tour potentiel, Zaloujny pourrait l'emporter sur Zelensky :

  • Zaloujny — environ 37 % ;

  • Zelensky — environ 32 %.

Au second tour face à Boudanov, Zelensky pourrait gagner avec une faible marge.

Une autre réunion sur les élections a eu lieu

Selon « Ukrainska Pravda », Zelensky a tenu une autre réunion avec Boudanov, Oumerov, Arakhamia, Oleg Tatarov et le ministre ukrainien de la Transformation numérique, Mykhailo Fedorov.

Ils y ont discuté du moment de l'organisation des élections présidentielles, de la manière d'organiser le processus et des participants potentiels.

Pour l'instant, aucune décision officielle n'a été annoncée concernant la tenue d'élections en Ukraine et la candidature officielle de Zaloujny.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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